Ce forfait mobile 5G généreux en data offre le meilleur rapport Go-prix du moment

Si vous souhaitez profiter d’un bon paquet de donnĂ©es 5G chaque mois, mais sans vous ruiner, alors le forfait de 100 Go proposĂ© par RED by SFR doit bien vous convenir. Actuellement, il est affichĂ© Ă 6,99 euros par mois.

Jonas Leupe // Source : unsplash.com

Les forfaits mobile 5G généreux en données, mais peu coûteux ne sont pas vraiment courants, sauf chez les opérateurs low cost. La preuve avec RED by SFR, qui propose en ce moment une enveloppe de 100 Go de 5G pour moins de 7 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 26 Go en UE et dans les DOM

Les communications illimitées

Le bon réseau de SFR

Actuellement, le forfait 5G de 100 Go proposĂ© par RED by SFR est affichĂ© Ă 6,99 euros par mois. Et c’est bien sĂ»r sans engagement.

Une bonne enveloppe de 5G pour tout le mois

RED by SFR propose ici un forfait 5G de 100 Go, soit une enveloppe plus que suffisante pour passer plusieurs heures sur les réseaux sociaux, consulter des sites Internet sans trop se restreindre, jouer à des jeux en ligne ou suivre sa série préférée en streaming sur son smartphone. Et grâce au réseau 5G, vous profiterez de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre smartphone. La 5G permet aussi d’être bien plus à l’aise avec les usages lourds, comme le téléchargement de contenus.

Par ailleurs, si vous voyagez dans un pays de l’Union europĂ©enne ou dans les DOM, vous pourrez bĂ©nĂ©ficier d’une enveloppe de 26 Go. Mais si ce n’est pas assez pour vous, vous pourrez toujours payer 5 euros en plus par mois pour bĂ©nĂ©ficier de 40 Go au total Ă l’international, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Des communications illimitées, avec quelques conditions

Le forfait de RED by SFR comprend aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte), ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS et MMS sont aussi illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM. Sans surprise, il faut toutefois respecter quelques conditions : chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne évidemment avec le réseau de SFR, qui dispose d’un réseau de qualité, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 9 401 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP. Un nombre qui augmente régulièrement.

Pour en savoir plus sur l’opérateur, n’hésitez pas à lire notre avis sur RED by SFR.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe ou une eSim.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

