L’ombre d’une Samsung Galaxy Watch FE plane sur le marché des montres connectées

Android Headlines aurait mis la main sur plusieurs indices faisant référence à une Galaxy Watch FE (Fan Edition), qui pourrait composer la nouvelle fournée 2024 de montres connectées Samsung.

Alors que Samsung serait tenté de remettre les écrans carrés au goût du jour sur sa prochaine génération de montres connectées, plusieurs indices tout récemment dévoilés par Android Headlines mettent en lumière un tout nouveau modèle inédit : une Galaxy Watch FE (Fan Edition), qui s’inviterait aux côtés des trois Galaxy Watch 7 attendues dans les prochains mois.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Pour rappel, les appareils Samsung estampillés FE ont pour objectif de proposer une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites çà et là. Ici, il faut donc s’imaginer une montre connectée plus abordable que la plus abordable des futures Watch 7.

Plusieurs faisceaux d’indices

Android Headlines aurait en tout cas mis la main sur un document révélant trois numéros de modèle, chacun appartenant à un marché différent : SM-R866F (international), SM-R866U (USA) et SM-R866N (Corée). Cette fameuse Galaxy Watch SE pourrait aussi correspondre au modèle évoqué le 1er février par un certain Roland Quandt.

À l’époque, le leaker se fendait d’un message sur X (ex-Twitter) selon lequel il ne fallait pas être surpris si une Samsung Galaxy Watch 4 (2024) faisait son apparition cette année. En clair, Samsung pourrait commercialiser une nouvelle version améliorée de sa Galaxy Watch 4. Correspond-elle à la fameuse Galaxy Watch FE ? La question est légitime.

Une future concurrente de l’Apple Watch SE ?

Il convient tout de même d’accueillir ces éléments avec quelques pincettes tant que le géant coréen n’a pas officiellement communiqué dessus. Rappelons tout de même que la Galaxy Watch 6 la moins onéreuse (Bluetooth, 40 mm) est vendue 319 euros.

Peut-on alors espérer une Galaxy Watch FE lancée sous la barre des 300 euros et concurrencer une certaine Apple Watch SE, disponible à partir de 279 euros. Une chose est sûre : on a désormais hâte de connaître le fin mot de cette histoire.