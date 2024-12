AMD Ryzen : on en sait plus sur le processeur que les gamers s’arracheront en 2025

Apparu sur CPU-Z, l’imposant Ryzen 9 9950X3D se dévoile avec quelques semaines d’avance. On découvre notamment que le nouveau processeur de bureau d’AMD aura de nombreux points en commun avec sa déclinaison « non 3D ».

L’AMD Ryzen 9 9950X3D commence à se montrer // Source : AMD

Attendus au CES 2025, en même temps que la technologie FSR 4 d’AMD et les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9000 sous architecture RDNA 4, les processeurs de bureau Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D commencent à faire parler d’eux.

En l’occurrence, le plus puissant des deux a fait une apparition remarquée sur CPU-Z il y a peu. On y découvre les principales spécifications de ce Ryzen 9 9950X3D, suffisamment pour se livrer toujours plus franchement au petit jeu des comparaisons avec ce que propose déjà le Ryzen 9 9950X « classique », lancé cet été.

On constate alors qu’AMD ne s’est pas livré à de grands chambardements sur sa nouvelle génération de puces « 3D ». La firme conserve en effet les mêmes vitesses d’horloge que sur les références « non 3D »… et c’est justement là qu’est la nouveauté. Par le passé, les puces « 3D » se limitaient en effet à des fréquences un peu moins élevées que leurs cousines « non 3D ».

Le Ryzen 9 9950X3D progresse sur les fréquences

Si l’on s’en tient à des informations relayées récemment par WCCFTech, le Ryzen 9 9950X3D disposerait en effet d’une fréquence maximale de 5,65 GHz en boost, soit pratiquement autant que les 5,7 GHz atteints par le Ryzen 9 9950X. L’apparition du Ryzen 9 9950X3D sur CPU-Z nous renseigne enfin sur le TDP de la puce… qui devrait bien monter à 170 W, soit autant que sur le Ryzen 9 9950X.

https://t.co/gaRLbdpToW pic.twitter.com/YovV98drQa — Huang514613 (@94G8LA) December 26, 2024

Sans surprise, les principales différences s’observent sur le plan de la mémoire cache embarquée. La puce flashée sur CPU-Z dispose ainsi d’un total de 96 + 32 Mo de cache L3. Cela confirme définitivement que nous sommes bien face à une déclinaison « 3D ». La présence de 16 cœurs et 32 threads valide par ailleurs que c’est effectivement le Ryzen 9 9950X3D que nous avons sous les yeux.

Pour contexte, le Ryzen 9 9950X3D embarquera normalement deux Core Complex Dies (CCD), regroupant chacun huit cœurs couplés à 32 Mo de cache L3 dédiés. L’un d’entre eux disposera en plus d’un chiplet de cache L3 supplémentaire, de 64 Mo, installé sous le CCD, pour porter le nombre total de cache L3 à 128 Mo (et jusqu’à 144 Mo si l’on compte le cache L2 en plus).