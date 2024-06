Forza Horizon 4 : la fausse bonne excuse de sa disparition des magasins en ligne

Dernier tour de piste pour Forza Horizon 4 pour qui 2024 sera sa dernière année d'existence avant d'être délisté de toutes les plateformes en ligne. Mais le jeu de course n'est pour autant pas en fin de vie, on vous explique tout.

Le jeu vidéo tend à se dématérialiser toujours plus alors que les versions physiques des jeux sont de moins en moins vendues en ligne et en magasin. Des jeux disparaissent même de la surface de la planète, notamment lorsqu’ils sont joués exclusivement en ligne comme le regretté The Crew d’Ubisoft.

Cette année, plusieurs jeux ont subi le même destin, mais pour des raisons bien différentes : les contrats de licence. Ainsi, l’excellent Spec Ops: The Line ne peut plus être acheté nulle part à cause de licences expirées sur des musiques de Jimi Hendrix et Martha and the Vandellas.

La dernière victime est un jeu édité par Microsoft, Forza Horizon 4, qui disparaitra d’ici à la fin de l’année de toutes les plateformes en ligne pour la même raison, mais le jeu ne subit pour autant pas le même triste destin.

Une stratégie de réduction des coûts

Le développeur du jeu Playground Games a annoncé sur son site que Forza Horizon 4, son jeu de course en open world sorti en 2018, sera délisté de Steam et du Microsoft Store le 15 décembre 2024 suite à la fin des accords et licences avec ses partenaires.

Les licences sont le nerf de la guerre des jeux de courses qui font la demande à des marques prestigieuses comme Porsche, Ferrari, Jaguar ou encore Lamborghini de réutiliser leurs modèles les plus emblématiques. C’est un véritable argument pour les joueurs, mais un budget conséquent pour les développeurs.

Microsoft a donc décidé de pas renouveler ses accords de licence au vu de la faible base de joueurs du jeu, comme l’éditeur l’a fait pour les opus précédents. Le jeu a cependant connu une plus longue durée de vie que ces derniers, qui ont disparu des plateformes 4 ans après leur sortie, contre 6 ans pour Forza Horizon 4.

Jusqu’à décembre, les joueurs pourront cependant jouer au dernier évènement en jeu de Forza Horizon 4 qui se tiendra du 25 juillet jusqu’à 22 août. Il sera aussi possible de remplir ses défis hebdomadaires et mensuels des différents évènements du jeu.

Cependant, le seul DLC pour le jeu a disparu des étales numériques dès aujourd’hui. Les joueurs issus du Game Pass ayant acheté ce contenu additionnel pourront télécharger le jeu complet jusqu’au 26 juin 2026 grâce à un système de token. La situation est un peu complexe, mais les joueurs devraient s’y retrouver.

Une nouvelle vie pour le jeu ?

Cependant, le jeu ne disparaitra pas pour autant pour les joueurs l’ayant acheté jusqu’au 15 décembre prochain : le studio a annoncé que, même si le jeu ne sera plus disponible à l’achat, ses serveurs resteront en ligne pour le moment, pour les éditions physiques et dématérialisées.

L’annonce coïncide avec une période de promotion pour le jeu qui est actuellement vendu à -80% alors que le jeu a triplé sa base de joueurs depuis hier. Certes, son successeur Forza Horizon 5 se porte encore très bien, mais le 4ème opus reste très apprécié des joueurs qui pourront continuer à y jouer après sa disparition du commerce.

On ne peut cependant s’empêcher de s’attrister de l’état de l’industrie et de la préservation du jeu vidéo alors que des jeux disparaissent pour des raisons de licences ou de coûts d’infrastructures. Ces contrats ne sont jamais signés pour une durée indéterminée et les éditeurs ne proposent aucune solution de repli pour continuer à vendre le jeu après la fin de ces accords.

Certains titres s’en sortent avec les honneurs comme Forza Horizon 4 présentement, mais aussi le mal aimé Redfall qui a introduit un mode hors ligne dans sa dernière mise à jour en mai dernier alors que le studio Arkane Austin est sur le point de fermer.