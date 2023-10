Avec une actualité chaude en cette saison fraîche, Disney+ en profite pour annoncer son programme du mois de novembre avec notamment quelques films et séries parfaits pour préparer les fêtes de Noël.

L’actualité des plateformes de SVoD est décidément florissante en cette fin de mois d’octobre et notamment chez Disney+ avec tout d’abord une augmentation du prix de l’abonnement Premium et de nouvelles règles concernant le partage de compte. Cette semaine, c’est la mise à jour du catalogue qui nous intéresse avec les nouveaux contenus qui seront disponibles durant le mois de novembre. Et quelque chose nous fait dire que la période de Noël approche à grands pas.

Pour rappel, les tarifs de l’abonnement à Disney Plus font changer dès le 1ᵉʳ novembre.

Type d'Abonnement Prix Définition Lectures simultanées Téléchargements hors ligne Qualité sonore Publicité Abonnement actuel 8,99 €/mois

89,90 €/an Jusqu'à 4K Ultra HD et HDR - - Son Dolby Atmos (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Premium (dès 01/11) 11,99 €/mois

119,90 €/an Jusqu'à 4K Ultra HD et HDR 4 Jusqu'à 10 appareils Son Dolby Atmos (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard (dès 01/11) 8,99 €/mois

89,90 €/an Jusqu'à 1080p Full HD 2 Jusqu'à 10 appareils Son surround 5.1 (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard avec pub (dès 01/11) 5,99 €/mois Jusqu'à 1080p Full HD 2 Non disponible Son surround 5.1 (contenus compatibles) Avec publicité

Notez que vous pouvez aussi obtenir un accès grâce à l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en novembre 2023

Tout va bien : saison 1 (15 novembre)

Des productions françaises sur Disney Plus ? Oui, c’est possible ! La preuve avec Tout va bien, une série dramatique, avec notamment Virginie Efira, qui met en scène une famille confrontée à la maladie grave d’un enfant. La série a été créée par Camille de Castelnau, co-scénariste du Bureau des légendes, Drôle, mais également de Dix Pour Cent.

Santa & Cie (17 novembre)

Voilà un bon film de Noël pour se mettre dans l’ambiance plus d’un mois en avance avec Santa & Co, un film franco-belge réalisé par Alain Chabat qui évidemment y joue le rôle principal. En bref, une comédie efficace qui fera patienter avant le réveillon.

1ᵉʳ novembre : Solar Opposites (saison 4) A l’épreuve d’une tribu : les Andes

8 novembre : Super Noël, la série (saison 2)

14 novembre : FX’s Meurtre au bout du monde

15 novembre : Tout va bien (saison 1) Brawn : la course impossible La maison allemande A Teacher

17 novembre : Alice et la Pâtisserie des Merveilles Love in Fairhope Santa & Cie

29 novembre : Lego Friends : un nouveau chapitre Culprits : Arnaque à l’anglaise



Les films qui arrivent sur Disney+ en novembre 2023

Buzz L’Éclair (24 novembre)

Avec une sortie au cinéma qui n’aura pas su faire déplacer les foules autant qu’il ne l’aurait voulu, la seconde vie du film Buzz L’éclair par Pixar sur Disney Plus saura peut-être trouver son public. On y retrouve donc le personnage emblématique de la saga Toy Story, qui se voit attribuer de surprenantes origines. On a donc le droit à un space opera ambitieux à base de paradoxes temporels et non dénué d’un certain humour.

3 novembre : Quiz Lady

8 novembre : Vigilante

14 novembre : Jane par Charlotte

17 novembre : Un Noël Pas Comme Les Autres Jane par Charlotte Shohei Ohtani : au-delà du rêve

24 novembre : Buzz L’Éclair



