Les batteries solides (et révolutionnaires) pour voitures électriques sont là : ce que ça change

L'entreprise chinoise Ganfeng annonce avoir lancé la production en série de sa première batterie solide. Une seconde version encore plus dense et prometteuse est également en cours de développement par la firme. L'objectif : doubler l'autonomie des voitures électriques.

Alors que la course à l’autonomie des voitures électriques est lancée depuis quelques années déjà, les constructeurs font tout leur possible pour développer des technologies permettant de parcourir la plus grande distance possible. Ces derniers s’associent généralement à des fabricants, comme CATL ou encore la firme chinoise plus méconnue Ganfeng.

Une belle promesse

Si celle-ci est assez discrète à l’heure actuelle, elle ne devrait pas manquer de se faire mieux connaître au cours des prochains mois. Et pour cause, celle-ci annonce officiellement qu’elle vient de lancer la production en série de sa première batterie solide. Une petite révolution, relayée par le site chinois CNEVPost.

À vrai dire, cela fait déjà un petit bout de temps que l’entreprise s’intéresse à ce sujet, puisqu’elle avait annoncé dès 2021 le développement de cette nouvelle technologie. C’est ensuite lors d’une conférence donnée pour ses investisseurs le 19 mai dernier que la société a donné de nouvelles informations plutôt réjouissantes.

Parmi elles, la densité d’énergie pouvant être stockée par cette nouvelle batterie à l’état solide, annoncée à 260 Wh/kg. Une valeur très importante, qui profite directement à l’autonomie. En effet, cette technologie permet d’assembler les cellules de façon plus compacte que sur une batterie lithium-ion standard à électrolyte liquide.

Ce qui signifie que pour une même taille, un accumulateur solide peut stocker plus d’énergie et permettre à une voiture de rouler plus longtemps sans se recharger. Ce qui aide à résoudre l’équation actuelle qui nécessite une grande batterie pour avoir une grande autonomie. Ce qui est en fait contre-productif, car cela augmente le poids de la voiture et sa taille, et donc la consommation.

Un peu de patience

Selon l’entreprise chinoise, sa capacité de production annuelle serait de 4 GWh en moyenne, permettant de fournir l’équivalent de 50 000 voitures électriques. Un chiffre qui peut sembler faible en comparaison avec les 100 GWh de CATL sur l’ensemble de l’année 2021 ou encore les prévisions de Tesla qui annonce également 100 GWh dans son usine de Berlin. Sauf que les batteries solides sont plus difficiles à industrialiser et à produire en grandes séries.

C’est d’ailleurs pour cela que certaines entreprises comme Dongfong ou WeLion, qui collabore notamment avec Nio privilégie la batterie semi-solide, qui permet de trouver un compromis. Car les packs solides ne sont pas encore prêts pour une vraie production de série à très grande échelle, puisque cela ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie, selon certains spécialistes.

De son côté, Ganfeng travaille déjà au développement d’une nouvelle version encore plus performante, qui affichera une densité allant jusqu’à 400 Wh/kg. Celle-ci se distingue de la première par l’utilisation d’une anode en lithium, tandis que l’autre utilise du graphite. À titre de comparaison, les batteries actuellement disponibles sur le marché ne dépassent pas les 200 Wh/kg pour la plupart, mais les toutes dernières de CATL et Nio s’approchent des 260 Wh/kg.

La firme chinoise doit tout de même faire face à une concurrence grandissante, avec deux rivaux de taille que sont QuantumSpace et Prologium Technology. Celle-ci devrait équiper VinFast dès l’an prochain puis Mercedes et produire ses batteries solides en France. De leur côté, Ford et BMW aimeraient tester cette technologie dès cette année.

