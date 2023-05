Voiture électrique : pour Elon Musk, Ford a une stratégie intelligente

Si Ford perd beaucoup d'argent avec ses voitures électrique, Elon Musk trouve que cette stratégie est très bonne et salue les choix de la marque américaine. Celle-ci devrait en effet atteindre la rentabilité dès l'an prochain grâce à une hausse de ses prix. Une stratégie contraire à celle de Tesla.

Dès 2035, la vente de voitures thermiques neuves sera strictement interdite en Europe, sauf quelques exceptions comme pour le carburant synthétique. Certains constructeurs s’intéressent déjà à cette alternative, même si la plupart n’y croient pas et se tournent vers le 100 % électrique. C’est notamment le cas de Ford, qui mise tout sur cette énergie et qui prévoit de bannir les moteurs à combustion interne à partir de 2030.

La firme américaine compte donc beaucoup sur l’électrique et prévoit d’étoffer sa gamme au cours des prochaines années. Celle-ci est encore assez réduite pour le moment, avec les Mustang Mach-E et F-150 Lightning, tandis que le nouvel Explorer a récemment été dévoilé. Mais le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, et a pour cela annoncé la création d’une nouvelle entité baptisée Model e dédiée à l’électrique.

Celle-ci sera indépendante, un peu comme Ampère chez Renault et se développera grâce à une série de mesures annoncées l’an dernier par le PDG Jim Farley. Mais dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples que ça, notamment en raison de la concurrence des marques chinoises comme BYD, Nio ou encore Xpeng. A tel point que Ford devrait subir de lourdes pertes, d’environ trois milliards de dollars cette année.

Always tough with margins for new vehicle lines, especially when there are major technology shifts.

I think Ford’s overall strategy with EVs is smart.

The electric F-150 (Lightning) has high demand.

