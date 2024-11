Cette puissante barre de son Samsung 5.1 est à -30 % avant même le début du Black Friday

Grâce à sa compatibilité avec la technologie DTS Virtual:X, la barre de son Samsung HW-B760D est capable de proposer une belle immersion sonore. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle n’est plus aussi chère qu’auparavant : Auchan la propose en effet à 249 euros au lieu de 349 euros.

Les barres de son capables de créer un son surround 3D virtuel sont évidemment celles qui retiennent généralement notre attention. L’immersion qu’elles offrent est en effet une qualité recherchée par beaucoup. C’est justement ce que propose la barre de son Samsung HW-B760D, qui embarque la technologie DTS Virtual:X, et qui s’accompagne même d’un caisson de basse. Son autre atout, c’est décidément son prix qui ne dépasse pas les 250 euros en cette Black Friday Week.

Les points essentiels de la Samsung HW-B760D

Une barre de son 5.1 avec un caisson de basse

Compatible DTS Virtual:X

Divers modes sonores disponibles

Initialement affichée à 349 euros, la barre de son Samsung HW-B760D est aujourd’hui disponible en promotion à 249 euros chez Auchan (vendeur Boulanger).

Un bel effet surround

La barre de son Samsung HW-B760D ressemble à un grand nombre de références de la marque, avec son design noir très sobre qui se fond facilement dans chaque décoration d’intérieur. Ce modèle-ci s’accompagne d’un caisson de basse, qui va offrir des basses bien plus profondes et puissantes, ce qui est assez agréable pour les films d’action, par exemple. La barre de son renferme par ailleurs six haut-parleurs, et est configurée en 5.1.

Vous l’aurez donc remarqué : la Samsung HW-B760D est dépourvue de haut-parleurs verticaux dirigés vers le plafond, se contentant uniquement de haut-parleurs centraux et latéraux. Heureusement, Samsung a pensé à rendre sa barre compatible avec la technologie DTS Virtual:X, qui donne l’impression d’un son vertical et simule un son surround 3D. Vous aurez donc davantage l’impression d’être enveloppé par le son et d’être réellement plongé dans l’action.

Des technologies qui améliorent l’expérience

Cette barre de son Samsung intègre par ailleurs d’autres fonctionnalités qui vont permettre d’améliorer l’expérience sonore. On a tout d’abord droit au mode Adaptive Sound, qui analyse les dialogues d’un film ou d’un autre programme pour adapter les réglages sonores en temps réel et faire en sorte que les voix soient plus claires et distinctes. Un mode Voix Claires est même disponible pour faire davantage ressortir les dialogues. Un mode jeu est aussi de la partie pour garantir des parties plus immersives. Le mode nuit permet de son côté de baisser automatiquement le volume et de compresser les basses. Pratique quand on veut regarder un film à 4h du matin sans réveiller toute la maison.

Enfin, côté connectique, la Samsung HW-B760D est équipée d’une entrée HDMI, d’une sortie HDMI, d’une entrée optique et d’un port USB 2.0. Notez que les protocoles HDMI ARC et CEC sont ici bien présents. La barre de son peut aussi fonctionner avec le Bluetooth 4.2, mais pas en Wi-Fi.

