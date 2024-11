Ces bagues connectées pourront bientôt suivre le taux de sucre dans la sang

À compter de l’an prochain, l’application Oura pourra afficher les données de glycémie sanguine. Des données qui seront mesurées par un capteur tiers.

La Oura Ring 3 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

C’est un investissement majeur qui pourrait mener à de belles nouveautés qu’a annoncé le constructeur finlandais Oura. En effet, on a appris ce mardi dans un communiqué que la firme Dexcom avait décidé d’investir 75 millions de dollars dans Oura. Un investissement qui porte la valorisation du précurseur des bagues connectées à 5 milliards de dollars.

Ce partenariat ne porte pas que sur l’investissement financier de Dexcom, mais également sur un partage de technologies entre les deux entreprises. Il faut dire que Dexcom est une entreprise médicale bien connue pour ses capteurs liés à l’analyse de sucre dans le sang. Elle propose ainsi des patchs connectés en Bluetooth pour analyser la glycémie en temps réel, notamment pour les personnes diabétiques. Désormais, Dexcom compte aller plus loin encore grâce à ce partenariat avec Oura :

Avec ce partenariat, Dexcom et Oura vont permettre le partage de données entre les produits Dexcom et Oura, y compris les capteurs de glucose Dexcom, l’application Dexcom, les bagues Oura et l’application Oura, pour que nos utilisateurs puissent suivre leur niveau de sucre et comprendre l’impact de leur comportement sur leur santé métabolique. […] La première intégration aux applications est attendue au premier semestre 2025.

À ce titre, Oura se rapproche ainsi de l’écosystème proposé par l’un de ses principaux concurrents, Ultrahuman. En plus de sa bague Ultrahuman Ring Air, le constructeur indien propose également un capteur de glycogène sanguin, l’Ultrahuman M1 Live. Celui-ci se destine cependant avant tout aux sportifs d’endurance, afin de surveiller leurs réserves en glycogène durant de longs entraînements.

Un simple affichage des données, sans aucune mesure

En revanche, il ne s’agit pas pour l’heure de proposer des mesures de taux de glucose sanguin directement par les bagues connectées Oura. Simplement, l’application Oura sera capable d’afficher les données d’un capteur Dexcom et réciproquement.

En cela, le partenariat n’est pas non plus sans rappeler l’intégration des données des capteurs Dexcom au sein des Apple Watch. En attendant, un jour, l’arrivée de mesures non invasives — sans aiguilles — du taux de sucre directement par les montres et bagues connectées.