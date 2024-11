Une caméra thermique dans un smartphone, pour quoi faire ? On a testé le Blackview BL9000 Pro

Nous avons un smartphone doté d’une caméra thermique qui s’avère très pratique pour nos tests de produits et nous voulions vous faire quelques retours à son sujet. Voici le Blackview BL9000 Pro.

La caméra thermique du Blackview BL9000 Pro, propulsée par Flir. // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour pouvoir aller plus loin dans nos tests de produits — notamment smartphones et PC portables –, nous étions à la recherche d’une caméra thermique. C’est ainsi que nous sommes tombés sur cette référence intéressante : le Blackview BL9000 Pro. Un curieux téléphone antichoc doté d’une caméra Flir. Contactée par nos soins, la marque nous a envoyé un exemplaire. L’occasion de vous partager un peu nos impressions.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un design qui en impose

Brique, parpaing, moellon. Voici le champ lexical qui s’impose à l’esprit quand on tente de décrire le BL9000 Pro. Ce smartphone est énorme, il est lourd et il est durci. Est-ce un défaut ? Nous aurions répondu oui pour 99 % des appareils que nous avons l’habitude de tester, mais ici, au contraire, c’est plutôt une force.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le BL9000 Pro est pensé pour avoir ce look. Pas question de vous parler de design raffiné, d’écran sans bordures ou de finitions délicates. Le smartphone de Blackview veut être un outil pratique au quotidien. On pense évidemment aux personnes sur les chantiers, aux ouvriers et aux techniciens. Toutefois, la caméra thermique embarquée par ce modèle le rend intéressant également pour nous, journalistes tech, dans le cadre de tests de produits où l’on mesure la chauffe, ou pour des bricoleurs du dimanche. On y reviendra plus tard.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour éprouver un chouïa la résistance de la bête, je l’ai lâchée à 2 mètres de hauteur à une dizaine de reprises. Précisons que j’ai fait cela au-dessus de la fine moquette de notre open space pour garder un filet de sécurité — nous allons beaucoup nous servir de ce smartphone à l’avenir et je voulais éviter de pousser l’exercice trop loin.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Je peux donc surtout vous dire que le bruit a l’impact est particulièrement marqué, mais j’ai eu plus peur pour le sol que pour le smartphone. Il faudra se lever tôt pour l’abîmer. Pour ma part, j’ai même eu mal aux articulations du doigt après avoir donné quelques coups sur les tranches métalliques. Tranches sur lesquelles apparaissent, de part et d’autre, deux mots rappelant l’évidence : « shockproof » et « waterproof ». En français, cela signifie : résistant aux chocs et résistant à l’eau.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sachez d’ailleurs que l’appareil prétend résister à des températures allant de -20 à 60 degrés Celsius, se protège avec du Gorilla Glass Victus et est certifié par la norme militaire MIL-STD-810H.

On notera au passage que, à l’arrière, le bloc photo rond n’est pas protubérant — encore heureux vu l’épaisseur du smartphone –, mais reste imposant par la surface qu’il occupe.

Un petit mot sur le grand écran

Côté écran, ne vous attendez à rien d’incroyable en termes de qualité pure avec la dalle IPS LCD Full HD+ de 6,78 pouces rafraichie à 120 Hz.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec une luminosité qui plafonne à 450 cd/m², on sent bien que l’on n’a pas affaire à un smartphone destiné à une utilisation privée au quotidien. C’est vraiment axé pour des usages professionnels. Malgré cela, certains techniciens qui peuvent en avoir besoin en extérieur sous un soleil intense auraient pu apprécier un écran plus costaud de ce côté-là. Ainsi, le BL9000 Pro s’approche plutôt du niveau de luminosité d’une tablette.

Quant à la fidélité des couleurs, avec le mode par défaut, on atteint un Delta E moyen de 4,48 sur le DCI-P3 en SDR. C’est assez loin de l’idéal situé plutôt à 3 ou moins, mais ce n’est pas hors norme par rapport à ce que proposent beaucoup de modèles sur le marché.

Une caméra thermique intégrée !

C’est la particularité la plus intéressante de ce Blackview BL9000 Pro : l’intégration d’une caméra thermique propulsée par le spécialiste de ce domaine, Flir.

Attention, il faut savoir qu’on n’en profite pas via l’appareil photo classique, mais bien par le biais d’une application Flir dédiée. Une fois dedans, une flopée d’options s’offrent à nous et je dois avouer que je suis loin de les avoir toutes comprises. À ma décharge, l’interface ne nous prend pas vraiment par la main et on doit essentiellement découvrir par soi-même à quoi correspond chaque bouton.

Il faut dire aussi qu’il y en a deux qui s’avèrent vraiment pratiques et suffisantes pour combler nos besoins. D’une part, on peut afficher une jauge sur le côté de l’écran qui va servir de référence pour savoir à quelle plage de température correspond telle ou telle couleur. D’autre part, on peut faire en sorte d’afficher une croix au milieu de l’interface pour indiquer la température exacte à cet endroit précis. Nos observations montrent qu’il faut idéalement être à moins de 15 cm de l’objet ciblé pour avoir une donnée fiable.

Vous pouvez même afficher un rectangle ou un cercle pour connaître la température moyenne dans la zone englobée par la forme géométrique sélectionnée. En revanche, que ce soit la croix, le rectangle ou le cercle, nous n’avons pas réussi à les masquer ensuite. Il nous a fallu effacer les données de l’application pour retrouver une interface moins chargée.

Grâce à ça, le tour est joué. Nous pouvons mesurer la température de smartphones testés lorsque nous les soumettons à des exercices complexes afin d’évaluer la qualité de leur dissipation de chaleur. C’est très pratique dans notre cas d’usage !

L’iPhone 16 peut localement monter jusqu’à 37,6°C, mais ne dépasse pas les 40 degrés // Source : Frandroid

Évidemment, plusieurs membres de la rédaction se sont amusés à prendre la température de tout et n’importe quoi et notre expérience la plus rigolote a été de regarder, à travers la caméra thermique, de l’eau chaude être versée dans de l’eau froide. Oui, il ne faut pas grand-chose pour nous faire marrer. Voyez plutôt ci-dessous ce que ça donne en trois images.

Parmi les éléments à souligner dans cette application, il faut pointer du doigt la latence qui existe entre ce que la caméra voit et les éléments de température affichés par-dessus. Les deux couches d’informations ne se superposent jamais à la perfection et cela peut créer des rendus un peu particuliers à l’écran, mais rien qui ne viennent vraiment perturber l’usage et la compréhension.

Quelques fonctions intéressantes

Le BL9000 Pro est par ailleurs doté d’une touche latérale, sur le côté gauche. Et celle-ci est une sorte de Bouton Action comme sur les iPhone, mais à la sauce Blackview.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il est possible de paramétrer plusieurs raccourcis pour accéder rapidement à une fonction ou une application via un appui court, double ou long.

Notez aussi la présence d’une caisse à outils assez fournie où l’on trouve des fonctions permettant de mesurer la hauteur d’un bâtiment ou le son ambiant.

On a aussi droit à un baromètre, à l’équivalent numérique d’un fil de plomb, à un rapporteur et à un inclinomètre. Encore une fois, pas de doute, c’est un smartphone pensé pour des techniciens. Tout fonctionne très bien à l’exception de quelques traductions hasardeuses en français ici et là.

Du reste, malgré la présence d’un certain nombre de fonctionnalités propulsées par le constructeur, on est sur une interface très épurée qui ne dépaysera pas du tout les habitués d’Android.

Photo, performances et batterie

Du reste, concernant l’appareil photo, vous pouvez compter sur un capteur principal de 50 Mpx fourni par Samsung, l’Isocell GN5. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 Mpx avec un champ de vision de 120 degrés.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On ne tient pas là une grande qualité du smartphone. La dynamique n’est pas toujours bien gérée et la surexposition de certaines zones de l’image intervient vite. Quant au mode portrait, il se contente essentiellement de flouter sans trop de finesse tout ce qui n’est pas le visage de la personne photographiée. Sur l’ultra grand-angle, la distorsion est très visible sur les bords de l’image. Voici quelques exemples de clichés produits avec le BL9000 Pro.

Le Blackview BL9000 Pro est par ailleurs doté d’un MediaTek Dimensity 8020 gravé en 6 nm. Là encore, on vise la bonne efficacité et pas forcément une débauche de puissance. Ne vous attendez donc pas à des performances dignes du haut de gamme de 2024. La puce équipait d’ailleurs déjà le Motorola Edge 40 de 2023.

Notez aussi que le BL9000 Pro dispose de 12 Go de RAM.

Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Blackview BL9000 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la batterie, le Blackview BL9000 Pro a su faire assez de place à sa batterie massive de 8800 mAh. Cette dernière peut tenir jusqu’à deux jours complets voire plus avant de rendre les armes. Elle sait affronter l’immense majorité des tâches sans broncher et c’est finalement la caméra thermique qui s’est souvent montrée la plus éprouvante pour l’accumulateur. Et lorsque le téléphone tombe à 0 % d’énergie, vous pouvez vous appuyer sur le bloc de charge fourni de 120 W.

Grâce à lui, il vous faudra une vingtaine de minutes pour retrouver la moitié de la batterie. Comptez sinon presque une heure pour aller jusqu’à 100 %.

Prix et disponibilité du Blackview BL9000 Pro

Le Blackview BL9000 Pro est affiché au prix conseillé de 759,99 euros sur le site officiel de la marque. Il est à 549,99 euros sur Amazon.

La marque propose toutefois une réduction de 5 % jusqu’au 1er décembre à 23h59 avec le code GL8896JN à ce lien.