L’iPhone 16e chute enfin au prix d’un iPhone SE grâce à cette remise inédite de 200 €

L’iPhone 16e est une réutilisation d’un ancien design d’iPhone, avec une nouvelle puce et un prix plus attractif, surtout quand il est en promo à 519,99 euros comme aujourd’hui, et seulement aujourd’hui, sur Rakuten.

Source : Robin Wycke – Frandroid

L’iPhone 16e est disponible sur le marché depuis le 28 février 2025 et vient se placer sur un segment plutôt apprécié chez Apple : celui des iPhone SE. Si vous ne les connaissez pas, il s’agit de smartphone qui sortent à mi-chemin entre deux générations, en proposant un tarif plus abordable contre quelques compromis techniques, mais aussi des nouveautés. Les SE étant un peu vieillissants, Apple se renouvelle avec cet iPhone 16e en changeant un peu la formule, puisque son prix de départ était plus élevé : mais heureusement qu’on peut économiser 200 euros aujourd’hui.

Les points forts de l’iPhone 16e

La qualité de son écran, une dalle Oled HDR Dolby Vision

Un vrai progrès sur l’autonomie

Une autonomie qui passe la journée facilement

Commercialisé à 719 euros, l’iPhone 16e bénéficie d’une sacrée réduction sur Rakuten aujourd’hui avec le code RAKUTEN30 puisqu’il passe à 519,99 euros, un prix bien plus en adéquation avec la gamme SE.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16e. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design soigné et quelques compromis visibles

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

L’iPhone 16e ne manque pas de charme, c’est indéniable, surtout si vous aimez la marque. Son design combine un châssis en aluminium et un dos en verre agréable en main. Malgré l’encoche toujours présente, on reste quand même sur un feeling premium. L’écran OLED de 6,1 pouces, certifié Dolby Vision, affiche des couleurs très bien calibrées, idéal pour la vidéo. En revanche, Apple maintient une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz seulement, ce qui fait tâche en 2025, notamment à ce tarif.

Sous le capot, la puce A18 assure côté fluidité dans les jeux et les tâches gourmandes. L’autonomie est en hausse avec l’efficacité énergétique du nouveau modem C1. Il permet une journée complète d’usage sans stress, mais la recharge reste lente malgré l’USB-C, et l’absence de MagSafe surprend pour un produit Apple récent. Bon point tout de même : Apple promet au moins cinq ans de mises à jour logicielles.

Un iPhone efficace qui parle aux fans de la marque

La photo constitue l’un des principaux sacrifices de cet iPhone 16e. Un seul capteur de 48 Mpx couvre l’ensemble des usages, avec des résultats solides, mais sans zoom ni ultra grand-angle. On perd en polyvalence par rapport à la concurrence Android dans la même gamme de prix, qui propose souvent trois objectifs au minimum. Pour les amateurs de photographie mobile, il vaut mieux regarder ailleurs. À noter que le mode portrait utilise désormais l’intelligence artificielle pour simuler un flou plus naturel.

Côté connectivité, l’iPhone 16e embarque le Wi-Fi 6 (ax), la 5G et du Bluetooth 5.3. Un petit regret sur l’absence de puce Ultra Wideband qui permet de localiser les AirPods ou les Airtags. Le smartphone reste dépourvu de lecteur d’empreintes, misant tout sur Face ID. Il intègre 128 Go de stockage en version de base, sans extension possible, et toujours pas de port jack.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’iPhone 16e et voir s’il est fait pour vous en consultant notre test complet de l’appareil.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment pour vous aider à trouver votre futur téléphone.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.