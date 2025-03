Le nouvel iPhone 16e se met en pack avec des AirPods Pro 2 (USB-C) : résultat, plus de 200 € de remise pour cette panoplie Apple

L’iPhone 16e a des sacrés atouts à faire valoir en plus de son prix réduit. Aujourd’hui, il est disponible dans un pack avec les AirPods Pro 2 (USB-C) pour une superbe ristourne faisant passer le prix du lot de 998 euros à 775 euros chez Rakuten.

Source : Robin Wycke – Frandroid

L’iPhone 16e est la nouvelle variante abordable de la firme de Cupertino. Cette fois-ci, ce n’est pas une version SE qui sacrifiait pas mal de caractéristiques pour entrer dans une gamme de marché précise. La version « e » du nouvel iPhone 16 garde des caractéristiques importantes des modèles haut-de-gamme, un peu comme Samsung le fait avec les produits de sa gamme Fan Edition (FE). Si vous avez envie de mettre à jour vos devices Apple ou tout simplement plonger dans l’écosystème de la marque à la Pomme, sachez que Rakuten propose un pack avec l’iPhone 16e et les AirPods Pro 2 pour un tarif vraiment alléchant.

Un pack Apple qui vaut le détour

Un champion de l’autonomie

Un écran OLED 60 Hz de 6,1 pouces

Des écouteurs avec Dolby Atmos

De l’USB-C partout, enfin !

Au lieu de 998 euros, le pack Apple iPhone 16e + AirPods Pro 2 (USB-C) est aujourd’hui disponible en promotion à 775 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 16e. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’iPhone 16e, ce n’est pas du Apple bas de gamme

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds3 ENFIN accessibles Les Samsung Galaxy Buds3 sont deux fois moins chers en ce moment. Ergonomie, ANC, traduction en temps réel : le meilleur de Samsung est dans ce petit boîtier. Code : FRANDROID12

Comme dit précédemment, l’iPhone 16e se place dans une catégorie similaire aux appareils de la gamme Fan Edition (FE) de Samsung. Comme la firme sud-coréenne, les smartphones proposent pratiquement toutes les fonctions et partagent même quelques spécificités matérielles, mais des concessions faites sur certains modules font que le prix est revu à la baisse. Commençons par les performances qui sont inférieures à celle d’un iPhone 16 classique, car un cÅ“ur en moins, mais c’est à peine perceptible au quotidien.

Cette version « e » de l’iPhone 16 arrive même à faire mieux sur certains niveaux, comme l’autonomie. Eh oui, l’optimisation, c’est un grand savoir-faire d’Apple, mais force est de constater que le tout est bien aidé par la puce Apple C1, qui gère désormais la connectivité du téléphone.

Ce petit iPhone est d’ailleurs construit avec un écran OLED de 6,1 pouces affichant une définition de 2 532 x 1 170 pixels et une fréquence malheureusement bloquée à 60 Hz. Il embarque iOS 18 et sera compatibles avec les futures mises à jour du système d’exploitation, comme Apple Intelligence, qui pour le moment peine à se montrer nécessaire.

Côté concession, cet iPhone 16e ne prend pas en charge le Wi-Fi 7, ni le 6E, le bouton supplémentaire dédié à la caméra est aussi absent, et le port USB-C ne supporte pas la vidéo. Pour la photo, il faudra faire sans ultra-grand-angle et zoom optique.

La dernière génération d’AirPods Pro, de l’USB-C et du Dolby Atmos

Pour les aficionados du monde d’Apple, les AirPods Pro 2 sont les périphériques audios les plus chéris des utilisateurs, vous ne pouvez faire un pas dans la rue sans voir quelqu’un les porter dans le creux de l’oreille. Et cette dernière itération est dotée de la puce H2 qui promet un rendu audio bousculant le classement du marché des intra-auriculaires, sans oublier l’Audio Spatial, permettant une immersion optimale.

Les AirPods Pro 2 possède l’une des réductions de bruit actives la plus performante du marché. La technologie et les micros implantés dans les petits dispositifs sonores suppriment les bruits, les nuisances de tous les lieux bruyants. Un mode transparent est aussi disponible, vous permettant de suivre des conversations et d’y répondre sans être gêné par votre contenu audio. Le boitier de recharge est compatible MagSafe, mais vous pouvez aussi utiliser son port USB-C.

Envie d’en savoir encore plus ? Lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 16e

Afin de comparer l’iPhone 16e et les AirPods Pro 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPhone du moment et notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.