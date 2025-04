PS5 Slim : le pack avec Astro Bot est un bon plan avant la hausse de prix

Sony va augmenter le prix de sa PS5. Il est encore possible de profiter du pack avec Astro Bot à l’ancien tarif.

Pack Console Sony PS5 édition digitale modèle Slim + jeu Astro Bot // Source : Frandroid

C’est la deuxième fois depuis le lancement de sa génération que Sony augmente le prix de la PlayStation 5. L’augmentation doit officiellement entrer en vigueur dès aujourd’hui 14 avril 2025.

L’annonce a été une telle surprise que les boutiques n’ont pas encore revu leur prix. Il est donc possible de toucher la PS5 Slim à un tarif plus avantageux pour le moment.

En particulier le pack PlayStation 5 Slim avec le jeu vidéo Astro Bot, le meilleur jeu de l’année 2024. La PlayStation 5 Slim est officiellement proposée à 499,99 euros par Sony, mais il est possible de trouver ce pack à 399,99 euros, avec 100 euros de remise donc.

Les points forts de la PlayStation 5 Slim

Son stockage revu à la hausse, avec 1 To dont 822 Go d’espace libre

Elle fait 1,3 kilo de moins, ce qui n’est pas négligeable

La ludothèque d’exclusivités venant des PlayStation Studios

Plusieurs boutiques proposent encore la PS5 Digital Edition à son ancien prix de 449 euros. C’est déjà 50 euros de moins que le nouveau tarif pratiqué par Sony. Mieux encore, le pack avec Astrobot est proposé à un tarif plus agressif de 399,99 euros.

Voici d’autres boutiques où le pack est encore proposé son ancien tarif.

Comme son nom l’indique, ce pack a pour particularité de proposer un code pour télécharger Astro Bot.

Ce jeu de plateforme est la porte d’entrée idéale à la PS5 et aux jeux vidéo en général. C’est un jeu de plateforme où chaque niveau contient une idée de gameplay originale. Vous devez explorer plusieurs galaxies et sauver des Bots pour réparer votre console/vaisseau-mère, certains d’entre eux étant habillés comme des héros de jeux PlayStation. C’est mignon, rythmé, drôle et bien pensé, l’accompagnement parfait pour la console de Sony.

Vous pouvez en apprendre plus sur la PS5 Slim en lisant son test complet. Il concerne la version avec lecteur, mais la console est techniquement strictement identique.

Si vous hésitez encore entre une PlayStation 5, une Xbox Series et une Nintendo Switch, notre guide vous explique les avantages et inconvénients de chacune de ces consoles.