Xiaomi Poco F7 Pro : ce récent flagship killer est déjà 150 € moins cher sur Amazon

Ă€ peine sortie que le Xiaomi Poco F7 Pro se fait une tonte de prix. Un smartphone pour les gamers avec un SoC Snapdragon 8 Gen 3, une dalle AMOLED et une charge Ă 90 W. Sur Amazon avec l’aide d’un coupon, vous pouvez le trouver Ă 449,90 euros contre 599,90 en temps normal.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Annoncé le mois dernier, le Xiaomi Poco F7 Pro se présente comme la nouvelle pépite de la marque pour les gamers à la recherche de puissance sans exploser leur budget. Pensé pour offrir un excellent rapport performance-prix, ce smartphone vise clairement les utilisateurs exigeants qui veulent profiter d’une expérience fluide à moindres coûts. À ce propos, il coute déjà 150 euros de moins.

Qu’y a-t-il sous le capot du Poco F7 Pro ?

Un Ă©cran AMOLED en 120 Hz

Une charge rapide 90 W (chargeur non compris)

Un processeur Snapdragon 8 Gen 3

Au lieu de 599,90 euros, le Xiaomi Poco F7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 449,90 euros sur Amazon en cliquant sur le coupon.

Une puissance Ă petit prix

Le Xiaomi Poco F7 Pro se positionne clairement comme un smartphone taillé pour le gaming, et plus globalement pour tous les utilisateurs en quête de puissance brute sans passer par la case smartphone haut de gamme hors de prix. Il embarque sous son capot le redoutable Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, l’un des processeurs mobiles les plus performants du moment, que l’on retrouve habituellement sur des modèles premium bien plus chers. Ce SoC est ici accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X, ce qui assure une fluidité exemplaire, même lors de sessions de jeu prolongées ou en multitâche intense.

Côté gaming, le Poco F7 Pro encaisse sans sourciller les titres les plus exigeants comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile ou encore Fortnite, même avec les graphismes poussés au maximum. Sur Fortnite, par exemple, le mode Épique affiche un framerate stable autour des 58 à 60 fps, offrant une expérience fluide et immersive.

Le revers de la médaille, c’est que cette puissance a un prix thermique : lors de longues sessions de jeu, le smartphone a tendance à chauffer de manière notable. Rien de catastrophique, mais cela peut se faire sentir en main, surtout si vous jouez sans coque. Un point à garder en tête pour les joueurs les plus acharnés.

Un smartphone gamer oui, mais sans un design sobre

Le dos du Poco F7 Pro, c’est un peu comme un coup de polish sur un moteur de course. Sobre, mais nerveux. On retrouve une finition matte légèrement texturée qui accroche bien la lumière sans jouer dans l’effet miroir bling-bling. L’îlot photo, lui, se veut imposant sans être grossier : deux gros capteurs alignés à l’horizontale, dont un principal grand-angle de 50 mégapixels, et un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx. Le tout cerclé d’un contour métallique qui donne un petit côté futuriste à l’ensemble.

Pas de logo flashy, juste un marquage discret « POCO » qui rappelle que la performance prime sur l’apparence. Ce dos, c’est un mix entre minimalisme assumĂ© et ADN gamer contenu. Pas besoin de LED qui clignotent de partout pour dire « je suis puissant ». Le Poco le fait comprendre autrement. Pour l’avant, c’est une dalle de type AMOLED de 6,7 pouces en 3200 x 1440 pixels avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Une absence notable est celle du LTPO, cependant la qualitĂ© de la dalle lui permet d’assurer d’excellente prestation.

