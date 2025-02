La version 4G du récent Xiaomi Redmi Note 14 Pro est déjà disponible avec plus de 150 € de réduction

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G est un smartphone offrant des prestations dignes d’un excellent milieu de gamme. Il est actuellement en promotion sur Aliexpress : 193 euros au lieu de 353 euros.

Les Redmi Note 14 ont rĂ©cemment dĂ©barquĂ© sur les marchĂ©s avec une multitude de dĂ©clinaisons pour toutes les bourses et toutes les envies. De pratiquement haut de gamme au plus abordable avec des fonctionnalitĂ©s rĂ©duites ou moins puissantes, cela n’enlève au contraire aucune saveur Ă cette sĂ©rie de chez Xiaomi. En effet, la firme chinoise a bien compris que le choix, c’est ce que recherche l’utilisateur. Et le choix a un prix, mais rĂ©duit aujourd’hui avec la version 4G du Redmi Note 14 Pro qui voit son prix baisser de 160 euros.

Les points forts de ce Redmi Note 14 Pro 4G

Un appareil photo de 200 mĂ©gapixels boostĂ© Ă l’IA

Écran AMOLED de 6,67 pouces

Grosse batterie de 5 500 mAh

Au lieu de 353 euros sur le site officiel, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G est aujourd’hui disponible en promotion Ă 193,94 euros sur AliExpress. Le smartphone est expĂ©diĂ© depuis un entrepĂ´t français.

Une belle expĂ©rience photo avec l’aide de l’IA

Pour commencer, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G arbore trois modules photo, dont un capteur principal de 200 mĂ©gapixels, lui rendant la tâche facile lors des prises d’images pour offrir des dĂ©tails et une clartĂ© intĂ©ressante sur les photographies. Un objectif ultra-grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx sont aussi de la partie afin d’offrir une grande polylvalence aux utilisateurs. Le tout sous l’Ă©gide d’une IA permettant de trouver les meilleurs points de vue, d’automatiser les balances de blancs ou les meilleures prises lors du shoot.

Pour Ă©pauler cette partie photo et assurer des performances fluides au quotidien, le Redmi Note 14 Pro 4G embarque le processeur MediaTek Helio G100-Ultra, une puce octa-core gravĂ©e en 6 nm et cadencĂ©e jusqu’Ă 2,2 GHz. Ce SoC est conçu pour offrir une rĂ©activitĂ© optimale sur ce segment de prix, que ce soit en navigation, en multitâche ou mĂŞme sur des jeux modĂ©rĂ©ment gourmands. CouplĂ© Ă une gestion efficace de la consommation Ă©nergĂ©tique, il assure un Ă©quilibre entre puissance et autonomie, idĂ©al pour une utilisation prolongĂ©e sans compromis sur les performances.

Un bel écran incurvé pour un smartphone classe

L’un des atouts de ce Redmi Note 14 Pro 4G rĂ©side dans son Ă©cran AMOLED de 6,67 pouces avec une dĂ©finition de 1,5K (1 220 x 2 712 pixels). Avec cette dĂ©finition supĂ©rieure Ă la Full HD, l’Ă©cran restitue des images d’une grande prĂ©cision oĂą les couleurs vivent seront prĂ©sentes avec un bon niveau de contraste. Le taux de rafraichissement de 120 Hz vient parfaire l’expĂ©rience, offrant une fluiditĂ© exemplaire, pour la navigation ou pour le gaming.

Ă€ noter que la version proposĂ©e ici est une version 4G uniquement. Ce qui peut en rebuter certains, mais elle n’est pas nĂ©cessairement un frein pour tout le monde. Ceux qui n’ont pas besoin d’un dĂ©bit ultra-rapide ou qui souhaitent Ă©viter un forfait onĂ©reux pourront profiter sans encombre de ce smartphone Ă©quilibrĂ©, sans payer une connectivitĂ© qu’ils n’utiliseraient pas eu quotidien. Une alternative idĂ©ale pour rester connecter tout en maitrisant son budget.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 14 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.