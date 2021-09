L’iPhone 13 Pro en 128 Go est plus limité que les autres versions à cause de la vitesse de son stockage

L'iPhone 13 Pro introduit le format ProRes en vidéo. Un codec exigeant qui arrive à montrer les limites de la vitesse d'écriture et de lecture du stockage. Résultat : la version 128 Go perd une fonctionnalité par rapport aux autres quantités de stockage.

Hier soir, comme ce que l’on attendait, Apple a annoncé la nouvelle gamme d’iPhone 13 qui est composée de deux iPhone 13 et deux iPhone 13 Pro. Parmi les nouveautés des variantes Pro, on retrouve un mode cinéma qui permet de profiter d’un nouveau codec exigeant nommé ProRes.

Le Pro Res est un format dédié aux pros lancé en 2007 par Apple, puis adopté par Avid (DNxHD). On le retrouve sur des caméras professionnelles, comme le Nikon Z6 par exemple. L’iPhone 13 Pro est ainsi capable de filmer en 4K à 30 images par seconde avec le codec ProRes, mais pas sur toutes les versions.

Une version 128 Go un peu au rabais

En fouillant dans les fiches techniques mises en ligne par Apple, souvent très détaillées, il est possible de trouver quelques nuances importantes. Premièrement, l’iPhone 13 Pro a été taillé pour faire de la vidéo, il a même un mode portrait pour la vidéo, nommé mode Cinématique par Apple, cela permet de modifier le focus de la vidéo en générant du flou en fonction du sujet choisi. C’est une fonction que l’on trouve également sur l’iPhone 13.

Le Pro va plus loin, car il dispose aussi du format ProRes appliqué à la vidéo. Cependant, il sera possible de filmer jusqu’en définition Full HD à 30 IPS sur la version 128 Go et jusqu’en 4K à 30 IPS sur les versions avec davantage de stockage. Pour information, l’iPhone 13 Pro est vendu en version 128, 256, 512 Go et 1 To.

Techniquement, cette limitation doit certainement être liée aux vitesses d’écriture et de lecture de la mémoire flash 128 Go. En effet, les puces NAND écrivent sur plusieurs blocs ensemble, cela se traduit par une meilleure vitesse d’écriture/lecture lorsqu’il y a davantage de blocs. On obtient donc des différences importantes entre la version 128 Go et 256 Go. Ces différences ne se feront certainement pas ressentir au quotidien sur vos apps et jeux. Néanmoins, elles limitent les capacités maximales de l’iPhone 13 Pro 128 Go dans certains modes vidéo.