Avec l’intégration de Gemini, les Chromebook Plus deviennent des PC IA à moins de 1000 euros

Les fonctionnalités d'IA génératives de Google débarquent dans la gamme d'ordinateur Chromebook Plus alors que Google intègre aussi Gemini gratuitement pour tous les nouveaux utilisateurs.

Après une intégration massive de l’IA de Google au sein des smartphones Android, la firme a décidé d’apporter de nombreux changements à sa gamme d’ordinateurs Chromebook Plus.

Le plus important est sans nul doute l’intégration de Gemini et de plusieurs fonctionnalités IA qu’on retrouve déjà dans les Google Pixel. De quoi transformer ses notebook en véritables PC IA à un tarif bien plus avantageux.

L’IA générative débarque dans les Chromebook Plus

C’est une mise à jour d’envergure que Google réserve à ses Chromebook Plus, la version plus puissante de ses ordinateurs petit format et abordables. Les fonctionnalités introduites avec les Pixel 8 et 8 Pro font ainsi leur arrivée sur les machines.

On retrouve ainsi la fonction M’aider à écrire, pour vous aider de l’IA de Google dans n’importe quel champ de saisie du système. La retouche magique de Google Photos débarque aussi sur les Chromebook Plus, avec la possibilité d’effacer, déplacer ou redimensionner n’importe quel élément d’une photo.

Et pour personnaliser davantage ChromeOS, la génération de fonds d’écrans pour le bureau ainsi que les appels vidéos par IA est aussi disponible, et ce peu importe l’application d’appel utilisée (Google Meets, Microsoft Teams, Zoom, etc.).

Toutes ces fonctionnalités fonctionnent pour le moment via le processeur et la carte graphique en l’absence de NPU (unité de traitement neuronal), mais la gamme pourrait bien intégrer cette puce dédiée aux calculs IA dans de futures itérations de Chromebook Plus.

Gemini offert pendant un an

L’autre nouveauté des Chromebook Plus, c’est l’intégration de Gemini, l’assistant IA de Google qui pourra être sollicité à n’importe quel moment pour effectuer vos recherches ou vous aider à la rédaction de vos textes.

Pour l’occasion, 12 mois d’abonnement à l’offre Google One AI Premium (Gemini Advanced + 2 To de stockage) sera offert à tous les nouveaux utilisateurs de Chromebook Plus, soit plus de 260 euros d’économisés sur la première année. On sent que la firme veut évangéliser la puissance de Gemini auprès des utilisateurs de Chromebook.

Les fonctionnalités à venir sur Chromebook

Google a aussi dévoilé ses plans pour l’année à venir qui promet d’enrichir encore plus les capacités IA, mais pas que, des Chromebook via de futures mises à jour.

On peut notamment évoquer la fonctionnalité M’aider à lire avec Gemini pourra vous résumer des textes sur le web ou en PDF d’un seul clic, mais aussi converser avec l’assistant pour demander des précisions sur le sujet.

Les Chromebook vont aussi permettre de contrôler le système uniquement grâce à son visage pour les personnages en situation de handicap, grâce à la technologie Gameface désormais intégrée à ChromeOS.

Toutes ces fonctionnalités seront disponibles sur les Chromebook Plus ainsi que les nouveaux modèles annoncés par Acer, HP et Asus.