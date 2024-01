Les docks et hubs USB-C sont ma passion, et Razer a lancé un modèle exceptionnellement complet

Pour les passionnés de technologie et les professionnels toujours en quête d'efficacité, les docks et hubs USB-C sont devenus des incontournables du quotidien. Voici le dock USB-C signé Razer, avec 11 ports !

Je suis un vrai fan des docks et hubs USB-C, un truc qui me passionne sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Et apparemment, je ne suis pas le seul vu l’intérêt que suscitent mes articles sur le sujet. Alors, parlons du dernier gros coup de Razer : ils viennent de sortir un nouveau dock USB-C. Ok, le prix est assez élevé, 139,99 euros, mais attendez de voir ce qu’il a dans le ventre.

11 ports

Ce dock est une vraie petite merveille de connectivité. On parle de 11 ports différents ici : ça va des classiques 4 ports USB de type A et 2 ports USB-C, à un port Ethernet pour se brancher direct sur internet. Il y a aussi une sortie HDMI, une prise jack de 3,5 mm, et même des slots pour cartes SD/MicroSD UHS-I. Pour l’HDMI, on n’est pas sur du dernier cri en 2.1, mais il gère quand même la 4K à 60 Hz. C’est plus que correct, surtout si vous voulez brancher votre laptop pour bosser ou pour des présentations. La prise jack 3,5 mm, elle prend en charge le son 7.1.

Un truc super pratique aussi, c’est sa capacité de charge. Avec 85 watts, ce dock peut charger à peu près n’importe quel ordinateur portable, que ce soit un MacBook, un iPad, un PC classique, un Chromebook, ou même des tablettes Android. En gros, ce dock USB-C de Razer, c’est le gadget parfait pour ceux qui veulent centraliser et simplifier leur setup, que ce soit pour le boulot, les études ou le gaming. Il rendra la vie un peu plus facile et un peu plus organisée.

Mais si vous avez un budget plus conséquent, BenQ a présenté son dock à 359 euros. Ici, aucune limitation technique : la station de travail beCreatus DP1310. Elle a du HDMI 2.1 (et donc 4K à 120 Hz), mais aussi la possibilité de connecter 3 écrans PC en 4K 60 Hz, 5 ports USB, dont du transfert de données jusqu’à 10 Gbps, et de la charge en 100 watts via USB-C PowerDevirery en plus d’un autre port en 36 Watts.