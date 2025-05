Razer dévoile son nouveau Blade 14 ultra compact et corrige ses plus gros défauts

Le nouveau Razer Blade 14 apporte enfin les nouveautés qu’on attendait sur ce format, en affinant encore plus son châssis tout en embarquant les dernières cartes graphiques Nvidia RTX mobile.

Source : Razer

Sur le marché des PC portables, la tendance est depuis longtemps à la finesse. Le MacBook Air a lancé le marché des « ultra portables », un format qui fait de moins en moins de sacrifice sur la puissance.

Avec sa gamme Blade, Razer fait la jonction entre la machine de jeu, de travail et de création. C’est d’autant plus vrai avec son plus petit gabarit, le Razer Blade 14, qui revient avec une nouvelle version encore plus fine et forcément, encore plus puissante.

Un Razer Blade 14 sous RTX 5070

Comme pour le Razer Blade 16, le Blade 14 s’affine encore en 2024 avec une épaisseur de 15,7 mm au point le plus fin (contre 18 mm pour son prédécesseur) et un poids de 1,63 kg (contre 1,84 kg pour le modèle précédent).

En sa nature de PC « le plus fin et le plus léger de la marque », il ne peut embarquer les composants les plus puissants du moment. La machine pourra être configurée avec une version GeForce RTX 5060 mobile ou une version RTX 5070 mobile. Les deux cartes ne seront pas bridées sur ce châssis très fin et atteindront leur TGP maximum de 100 et 115W respectivement.

Source : Razer

La partie CPU reste la même que le Razer Blade 16, à savoir un AMD Ryzen AI 9 365 (10 coeurs, 20 threads), qu’il est possible de coupler avec jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5X à 8000 MHz et un stockage de 2 To en SSD NVMe.

Enfin de l’Oled

Ce fut notre grande déception sur le modèle précédent : le Razer Blade 14 passe enfin à l’Oled avec une dalle 3K en 120 Hz. On divise de moitié la fréquence de rafraîchissement par rapport à l’année dernière, mais on gagne sérieusement en qualité d’image.

Rien de neuf niveau connectique avec deux ports USB 3.2 (Type A), deux ports USB4 (Type C) compatibles PowerDelivery et DisplayPort 2.1 ainsi qu’un port HDMI 2.1 plein format. On retrouve cependant un lecteur de carte MicroSD UHS-II, qui était absent du précédent modèle. Bon point pour les créatifs.

Enfin, le Razer Blade 14 de 2025 supporte les dernières normes sans-fil, à savoir le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 7.

Prix et disponibilité

Le Razer Blade 14 sera lancé dans les prochains jours dans le commerce, à un tarif démarrant à 2 299,99 euros pour la version RTX 5060 mobile et 2699,99 euros pour la version RTX 5070 mobile.

À noter qu’il sera disponible en version blanc « Mercure », indisponible sur les autres modèles de la gamme Blade.