Razer Blade 16 2025 : malgré sa finesse, ce nouveau PC portable gaming ne fait aucun compromis sur la puissance

Razer renouvelle le design de son Blade 16 avec un PC portable gaming tout en finesse équipé des dernières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50.

Razer

Razer renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables gaming Blade 16 avec deux nouveautés matérielles d’envergure, mais un châssis entièrement revu qui allie finesse et refroidissement. Plus qu’un simple refresh, il s’agit visiblement d’une nouvelle direction pour le Razer Blade 16, qui profite désormais des nouvelles architecture processeurs et graphique d’AMD et Nvidia.

AMD Ryzen AI 9 et Nvidia RTX 50 pour le Blade 16

C’est une première pour Razer sur ce modèle, le constructeur fait la transition entre Intel et AMD pour son PC gaming phare, avec la gamme de processeurs AMD Ryzen AI 9 pouvant proposer jusqu’à 12 cœurs et 24 threads (jusqu’à 5,1 GHz) et un NPU de 50 AI TOPS.

La grande nouveauté réside bien sûr dans l’intégration des nouveaux GPU mobile de l’architecture Nvidia Blackwell, la machine pouvant être configurée jusqu’à la RTX 5090 et ses 24 Go de VRAM en GDDR7. De quoi profiter des améliorations de la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia mais aussi du DLSS4 sur un PC portable gaming. Le TGP de 155 est en hausse par rapport aux 120W de la RTX 4090.

Razer

Le Razer Blade 16 continue de proposer un écran Oled QHD+ de 240 Hz qui conviendra à la fois aux joueurs mais aussi aux créateurs avec encore une fois la présence d’une certification Calman pour les espaces colorimétriques DCI-P3 et Adobe RGB.

Le PC gaming le plus fin de Razer

Razer a mis un point d’honneur à moderniser son châssis cette année pour « plus de mobilité ». Le Razer Blade 16 de 2025 affiche une épaisseur de 1,5 cm sur son côté le plus fin (au niveau du trackpad) malgré sa configuration très musclée.

Razer

Si cet amincissement est bienvenu, il doit être couplé à un système de refroidissement robuste, surtout au vu de la configuration qu’il peut embarquer. Razer annonce une « chambre à vapeur de nouvelle génération » avec double ventilateur pour allier performance thermique et silence en plein jeu. Des promesses qu’on tâchera évidemment de vérifier une fois la machine entre nos mains.

Razer

Razer annonce aussi un nouveau clavier avec une course d’activation améliorée de 1,5mm, de nouvelles touches macro compatibles avec le logiciel Razer Synapse ainsi que la présence d’une touche Copilot pour Windows 11. L’expérience sonore a aussi été retravaillée avec 6 haut-parleurs compatibles avec la norme THX avec différents profils d’égalisation proposés pour s’adapter à toutes les situations (jeu, films, musique, podcasts).

Prix et disponibilité

Le Razer Blade de 2025 sera disponible au courant du premier trimestre 2025 à un tarif encore non communiqué par la marque.