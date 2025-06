Ce vidéoprojecteur 4K triple laser d’Anker promet de remplacer votre téléviseur, même en plein jour !

Anker, via sa filiale Nebula, dévoile le Nebula X1, le modèle le plus ambitieux d’Anker à ce jour, s’appuyant sur une source triple laser 4K laser capable de délivrer une luminosité de 3 500 lumens ANSI ! De quoi l’utiliser en plein jour.

Anker Nebula X1

La marque Nebula n’est pas nouvelle sur le marché de la vidéoprojection, puisqu’elle propose plusieurs appareils du plus compact avec le fameux Capsule 3 ou le plus imposant Cosmos 4K SE, par exemple. Maintenant, il va falloir compter sur le nouveau modèle Nebula X1. Celui-ci se présente comme un concurrent des Hisense C2 Ultra ou Valerion VisionMaster Pro 2 (ou sa version Ultra) avec sa source triple laser et son très haut niveau de luminosité.

En effet, la marque communique sur un pic à 3500 Lumens voulant assurer une projection lumineuse même dans des environnements peu obscurs. La résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) simulée est associée à un contraste natif de 5 000:1 et un contraste dynamique pouvant atteindre 56 000:1, garantissant des images détaillées et contrastées, toujours d’après la marque.

Anker Nebula X1 // Source : Anker Nebula

Le projecteur est compatible Dolby Vision et HDR10, avec une gestion automatique des métadonnées HDR qui optimise la luminosité et le contraste scène par scène, pour une restitution fidèle des contenus à plage dynamique étendue. Notez également la compatibilité avec les contenus 3D.

Un système optique intégré de haut vol et flexible

Le système optique du Nebula X1 est composé de 14 éléments en verre, incluant des lentilles asphériques à faible dispersion, ce qui permet de réduire les distorsions et d’obtenir une image nette et stable. Grâce à sa technologie triple laser, le projecteur couvre particulièrement bien l’espace colorimétrique Rec. 2020 avec une précision colorimétrique Delta E inférieure à 2, assurant une reproduction des couleurs très fidèle, selon la marque.

Cette combinaison de technologies place le Nebula X1 parmi les vidéoprojecteurs les plus performants de sa catégorie.

Anker Nebula X1 // Source : Anker Nebula

En outre, le Nebula X1 embarque des fonctions facilitant son installation. Contrairement à certains concurrents qui utilisent un pied balancelle, ce projecteur intègre une microbalance et un module optique motorisé, permettant une inclinaison jusqu’à 25°, un zoom motorisé de 0,9:1 à 1,5:1 et la mémorisation des réglages optiques même après déplacement.

Anker Nebula X1 // Source : Anker Nebula

La correction trapézoïdale automatique est possible à la fois verticalement (±40 degrés) et horizontalement (±30 degrés), ce qui simplifie grandement la mise en place dans divers environnements. Le système d’adaptation spatiale IEA 5.0 ajuste automatiquement la taille, la position et la netteté de l’image en fonction de l’espace disponible.

Original, le vidéoprojecteur X1 de Nebula intègre un système de refroidissement liquide, qui vise à limiter le bruit de fonctionnement à environ (seulement) 26 dB, un niveau très bas pour un projecteur laser de cette puissance. En outre, la marque précise que ce dispositif thermique a aussi pour but d’assurer également une meilleure stabilité et longévité de la source lumineuse. Le projecteur est compact, avec un format carré et une poignée intégrée, rétractable facilitant son transport et son usage aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Connectivité complète et fonctionnalités intelligentes

Le Nebula X1 fonctionne sous Google TV, offrant un accès direct aux principales plateformes de streaming telles que Netflix, YouTube ou Prime Video et bien d’autres. La compatibilité AirPlay, Chromecast et l’intégration de l’assistant vocal Google sont aussi prévues. Côté connectique, le projecteur est bien équipé avec deux ports HDMI 2.1 (dont un compatible eARC), un port USB-A, un USB-C, une sortie audio optique, ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth pour une connexion sans fil complète.

Anker Nebula X1 // Source : Anker Nebula

Le système audio intégré comprend quatre haut-parleurs (deux de 15 W et deux de 5 W) avec prise en charge Dolby Audio, assurant un son puissant et clair sans nécessiter d’enceintes externes.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Nebula X1

Le Nebula X1 est disponible en précommande au prix d’environ 2 990 euros.