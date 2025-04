HDR10+ sur Netflix pour les TV Samsung, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles 

Samsung Electronics a annoncé le 3 avril 2025 que ses téléviseurs intelligents et moniteurs prendront désormais en charge les émissions et films Netflix en HDR10+. Attention cependant, tous les modèles de la marque ne sont pas compatibles.

Le HDR10+ est une technologie d’affichage qui permet de proposer une gamme dynamique élevée (HDR), conçue pour optimiser la qualité d’image scène par scène. En ajustant dynamiquement les niveaux de luminosité et de contraste, le HDR10+ veut garantir que chaque image est affichée avec une clarté et des détails exceptionnels, restant fidèles à l’intention du créateur.

Cette technologie est soutenue par Samsung et Panasonic, entre autres, au sein d’un consortium. Elle est adoptée par de très nombreuses marques non seulement sur les téléviseurs, mais également sur les vidéoprojecteurs, les smartphones, les tablettes ou les moniteurs, par exemple.

Le HDR10+ est un format ouvert et sans redevance. Il est directement concurrent du format Dolby Vision qui répond également aux normes HDR agissant tout aussi dynamiquement sur les paramètres de l’image, afin de respecter les idées des créateurs de contenus. Le format Dolby Vision est toutefois soumis à l’utilisation d’une licence délivrée par Dolby Laboratories. En outre, la société américaine revendique une meilleure qualité d’image, notamment grâce au fait qu’il y a un travail commun entre le réalisateur du contenu et les équipes de production afin de coller au mieux aux intentions du créateur, ce qui n’est pas du format HDR10+.

Le HDR10+ débarque sur Netflix

Jusqu’ici, la plateforme de streaming Netflix ne proposait que des contenus HDR10 (avec des métadonnées statiques) ou Dolby Vision. Or, depuis fin février 2025, il est également possible de profiter du format HDR10+ sur Netflix.

Sachant que les téléviseurs et vidéoprojecteurs Samsung ne sont pas compatibles Dolby Vision, c’est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont de tels appareils chez eux. Ainsi, Taeyong Son, Vice-président exécutif de la division Visual Display de Samsung Electronics, a déclaré : « Le HDR10+ améliore notre façon de regarder du contenu, offrant un contraste plus profond et des couleurs plus vibrantes pour une expérience véritablement cinématographique. Nous sommes ravis d’apporter cette technologie aux plus de 300 millions de membres de Netflix ».

Mais il y a un hic, pourquoi ?

Le hic, c’est que tous les téléviseurs et les vidéoprojecteurs Samsung ne sont pas compatibles. En effet, selon le communiqué de la marque à ce sujet, il est précisé que « le contenu HDR10+ sur Netflix sera accessible sur les téléviseurs Samsung Neo QLED, OLED et Lifestyle 2025, ainsi que sur les modèles de moniteurs 2024 et 2025 ». Toutefois, le fabricant indique : « prévoir d’étendre la prise en charge à d’autres modèles à l’avenir ».

Alors pourquoi tous les modèles de TV et de vidéoprojecteurs ne supportent-ils pas le format HDR10+ sur Netflix ? En fait, il faut noter que pour profiter du HDR10+ sur Netflix, il faut qu’en plus de la certification HDR10+ acquise aux appareils Samsung, il est aussi nécessaire qu’ils soient compatibles avec le codec AV1. Et c’est peut-être là qu’est le problème. En effet, le format de fichiers AV1 est développé par l’Alliance for Open Media et permet une compression efficace des fichiers vidéo sans compromis sur la qualité. Nous avons toutefois demandé des explications techniques à Samsung, mais aucune réponse satisfaisante ne nous encore parvenue à ce jour. Idem du côté de Netflix.

