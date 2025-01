Votre GPU est limité à 8 Go de VRAM ? On a de mauvaises nouvelles pour vous

Le site spécialisé PC Games Hardware a mené une série de tests pour déterminer si une carte graphique équipée de 8 Go de mémoire vidéo « seulement » était toujours suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en 2025. La réponse est contrastée… enfin surtout lorsque le ray-tracing est de la partie.

Avec ses 8 Go de GDDR6 montés sur un petit bus 128-bit, la Radeon RX 7600 affiche vite certaines limites // Source : AMD

Déterminer une bonne fois pour toutes (même si l’on se doutait un peu des résultats) quel est l’écart de performances entre une carte graphique limitée à 8 Go de mémoire video… et un GPU doté d’une plus grande quantité de VRAM, en l’occurrence le double ; mais aussi savoir si 8 Go suffisent toujours en 2025. C’était l’objectif des allemands de PC Games Hardware. Le site spécialisé s’est penché très sérieusement sur la question en testant parallèlement, sur une longue série de jeux et avec différents réglages, les AMD Radeon RX 7600 et RX 7600 XT.

Pour rappel, ces deux cartes sont quasiment identiques : elles sont basées sur le même GPU, disposent du même nombre de coeurs graphiques, mais embarquent respectivement 8 Go de GDDR6 pour la RX 7600 ; contre 16 Go de GDDR6 pour la RX 7600 XT (montés dans les deux cas sur un bus 128-bit). Ces spécifications techniques en font les références idéales pour la comparaison qui nous intéresse ici.

8 Go de VRAM ne sont plus vraiment suffisants en 2025

Les résultats obtenus par PC Games Hardware sont évidemment intéressants à parcourir en détail, mais pour faire court, le constat est sans appel : grâce à ses 16 Go de mémoire video, la RX 7600 XT s’en sort nettement mieux que la RX 7600 limitée à 8 Go de VRAM.

Ce bilan est d’autant plus flagrant dans le contexte des tests menés en ray tracing, où 8 Go ne suffisent plus à obtenir une expérience de jeu réellement plaisante sur les derniers AAA. À l’inverse, avec 16 Go de mémoire vidéo, le GPU peut réellement exploiter son plein potentiel. Le gameplay est alors plus fluide, la dégradation des textures évitée, au même titre que la réduction automatique des détails… qui intervient parfois avec 8 Go de VRAM.

Screenshot Screenshot

Dans sa conclusion, PC Games Hardware conseille donc d’éviter les cartes graphiques limitées à 8 Go de mémoire vidéo si vous prévoyez un achat de GPU en 2025. En l’état, le site spécialisé recommande au minimum d’opter pour un modèle doté de 12 Go de VRAM.

Heureusement, le marché s’oriente de plus en plus vers des solutions équipées de 10 Go de VRAM, ou plus, ce qui permettra déjà de limiter la casse.

Les dernières cartes graphiques Intel Arc B580 et B570 optent ainsi respectivement pour 12 et 10 Go de VRAM, tandis que les nouvelles Radeon 9070 disposent de 16 Go de mémoire vidéo. Même démarche chez Nvidia, où les nouvelles RTX 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090 embarquent toutes entre 12 et 32 Go de mémoire GDDR7, encore plus rapide.

Le bémol sera à chercher du côté de certains modèles plus abordables. Il semble par exemple que la future RTX 5060 misera toujours sur 8 Go de VRAM (mais en GDDR7, ce qui devrait grandement éviter les problèmes) et AMD pourrait également s’en tenir à une plus petite quantité de mémoire vive pour sa Radeon RX 9060. Certaines sources laissent enfin entendre qu’une partie des futures GeForce RTX mobiles entrée de gamme, comme la RTX 5050, se contenteront toujours de 8 Go de GDDR6… ce qui, pour le coup, ne serait pas très engageant.