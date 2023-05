Avec la Radeon RX 7600, pas besoin de se ruiner pour monter une configuration de jeu performante

Avec sa Radeon RX 7600, AMD lance sur le marché une carte graphique abordable taillée pour s’imposer auprès du plus grand nombre de joueurs. Ses arguments ? Des performances remarquables en 1080p et un positionnement tarifaire particulièrement agressif.

Ce n’est pas parce que le prix des composants informatiques est revenu (pratiquement) à la normale que monter une configuration dédiée au jeu est devenu plus simple. Aujourd’hui encore, un bon PC gamer peut coûter plusieurs milliers d’euros, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on regarde le prix des cartes graphiques qui, à elles seules, peuvent parfois atteindre les 1 000 euros sans sourciller.

Un budget conséquent qui n’est pas à la portée de la très grande majorité des joueurs, surtout lorsque l’on souhaite seulement pouvoir profiter des dernières sorties dans de bonnes conditions. C’est là qu’intervient AMD avec sa dernière carte graphique en date, la Radeon RX 7600. Première carte graphique « next gen » proposée sous la barre des 300 euros, elle est particulièrement performante en 1080p, voire en 2K, et constitue un socle parfait pour une configuration de jeu efficace et peu onéreuse.

Une carte graphique qui mise avant tout sur l’efficacité

Nouvelle entrée du catalogue d’AMD, la Radeon RX 7600 a pour vocation de remplacer la Radeon RX 6600 sur le segment des cartes graphiques d’entrées de gamme. Cela signifie-t-il pour autant que le constructeur a traité sa petite dernière avec légèreté ? Absolument pas : si l’on en croit les premiers benchmarks, cette RX 7600 offre des performances 34 % plus élevées que la RX 6600, ce qui est loin d’être anodin.

Pour arriver à ce résultat, AMD a doté la Radeon RX 7600 de 32 unités de calculs (4 de plus par rapport à la génération précédente) pour un total de 2048 processeurs de flux. De quoi lui procurer un joli surplus de puissance brute une fois en jeu, pour peu que l’on respecte quelques règles. Ce GPU n’a en effet pas vocation à faire tourner vos jeux préférés en 4K avec tous les taquets au maximum.

Non, ici, AMD s’est concentré sur l’efficacité et propose une carte graphique capable de faire des merveilles en 1080p, y compris avec les options graphiques poussées à fond. Sur un titre comme Cyberpunk 2077, le constructeur enregistre par exemple un gain de FPS de l’ordre de 37 % par rapport à une RX 6600. Sur un titre comme Control, ce chiffre passe à 55 %.

Cerise sur le gâteau, la Radeon RX 7600 réalise aussi de belles prouesses en 2K. Elle se démarque en particulier sur les jeux compétitifs, avec de jolies performances (de 100 à 300 FPS) sur Dota 2, Fortnite, Rocket League ou encore CS:GO.

L’activation du FidelityFX Super Resolution (ou FSR2), une option qui upscale le rendu graphique en jeu sans pour autant tirer sur les ressources système, permet même de jouer en 2K à des titres très récents dans des conditions plus que décentes. Le dernier titre Star Wars, Jedi Survivor, est d’ailleurs optimisé pour cette technologie et dépasse les 60 FPS avec le FSR2 en mode “Qualité”, là où il accroche les 36 FPS lorsque cette option est désactivée. Des performances atteintes en qualité “Epic”, qu’on se le dise.

Un GPU taillé pour le jeu… mais pas que

La Radeon RX 7600 est clairement taillée pour le jeu, mais cela ne l’empêche pas d’offrir quelques petits à-côtés fort sympathiques. AMD a décidé d’offrir à sa carte graphique une jolie polyvalence en lui permettant par exemple d’opérer comme une carte de streaming efficace grâce à la compatibilité avec les codecs AV1.

Un codec qui possède de nombreux avantages puisqu’il permet d’obtenir une image plus nette, fidèle, des textes plus clairs et des fichiers moins volumineux sans pour autant demander plus de bande passante. De quoi monter une machine de stream efficace sans se ruiner.

Cette Radeon RX 7600 se débrouille aussi correctement pour tout ce qui touche à la création graphique (After Effect, DaVinci Resolve) et l’IA (Stable Diffusion) et offre un gain de performance significatif par rapport à la Radeon RX 6600.

Radeon RX 7600 : l’un des meilleurs rapports performances-prix du moment

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’utilisation de la 4K en jeu reste très largement minoritaire chez les joueurs, à peine 3 % si l’on en croit les données récoltées par Steam au mois d’avril dernier. La plupart des joueurs (65 % selon cette même étude) préfèrent jouer en 1080p, une définition moins gourmande en ressources, qui ne nécessite pas forcément une configuration digne de la NASA, tout en restant agréable à l’œil.

En proposant une carte graphique taillée pour le 1080p, capable de gérer de gros titres en 2K, pour un tarif avoisinant les 300 euros, AMD lance un message clair : pas besoin de débourser 800 ou 1 000 euros pour jouer décemment. Le constructeur propose une alternative solide à tous ceux qui souhaitent monter une configuration de jeu performante sans faire exploser leur budget.

C’est sans doute là le meilleur argument que l’on puisse trouver en faveur de la Radeon RX 7600 : ce rapport performances-prix quasi imbattable qui la met à portée de toutes les bourses.