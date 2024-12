Micromania fait une très belle offre sur les écouteurs sans fil officiels de la PS5 : les Pulse Explore chutent sous les 150 €

Les PlayStation Pulse Explore sont des écouteurs sans fil qui proposent plusieurs technologies efficaces promettant une meilleure expérience audio en jeu. Actuellement, on les trouve à 149,99 euros au lieu de 219,99 euros chez Micromania.

Les écouteurs PlayStation Pulse Explore // Source : Sony

Lancés l’an dernier aux côtés de la PlayStation Portal, le casque Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore sont des produits audio pensés pour accompagner les parties sur PlayStation 5 (mais pas seulement). Actuellement, ce sont les Pulse Explore qui nous intéressent davantage : ces true wireless qui promettent une faible latence, des voix bien isolées et des sons réalistes sont en ce moment en promotion et ne coûtent pas plus de 150 euros.

Ce qu’il faut savoir sur les Pulse Explore

Des sons réalistes

L’élimination des bruits parasites du micro

Une faible latence

Lancés à 219,99 euros, les PlayStation Pulse Explore sont actuellement affichés à 149,99 euros chez Micromania.

Un look bien reconnaissable

Les Pulse Explore ont été pensés pour accompagner la PS5, console dont ils reprennent tous les codes visuels, à commencer par le fameux duo noir et blanc. Sony ne s’est pas arrêté là et a même créé un boîtier de charge qui ressemble à une PS5 miniature. Un boîtier sur lequel on trouve d’ailleurs une petite bande LED qui indique l’état de charge des écouteurs sans fil.

À l’intérieur de ces derniers, se nichent par ailleurs des transducteurs magnétiques planaires qui offrent, selon Sony, des sons plus réalistes, un meilleur rendu sonore dans les hautes fréquences, et donc une meilleure immersion en jeu. Côté endurance, le fabricant promet jusqu’à 5 heures d’autonomie et jusqu’à 10 heures supplémentaires grâce à l’étui de chargement.

Compatibles avec « PlayStation Link »

Ces Pulse Explore bénéficient également de plusieurs technologies qui permettent d’améliorer considérablement l’expérience en jeu, comme l’élimination des bruits ambiants du micro optimisée par l’intelligence artificielle. Concrètement, les écouteurs sans fil vont pouvoir identifier et gommer les sons indésirables qui entourent le joueur. Ainsi, les coéquipiers avec qui il souhaite échanger entendront une voix bien claire, sans bruit parasite.

Autre gros points forts des écouteurs : l’utilisation du protocole Bluetooth LE Audio et leur compatibilité avec le système « PlayStation Link » de la marque, qui vise la latence au maximum, tout en profitant d’une bonne qualité sonore sans perte ainsi que d’un basculement simple entre plusieurs périphériques. On remercie pour cela l’adaptateur USB PlayStation Link, fourni avec les écouteurs, que l’on peut utiliser avec une PS5, évidemment, mais aussi avec un ordinateur. Les Pulse Explore sont aussi compatibles avec le Bluetooth et peuvent donc être couplés à un smartphone, par exemple, mais la latence sera sans surprise plus importante. Notez d’ailleurs que les écouteurs peuvent se connecter à deux appareils simultanément.

