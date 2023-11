On sait désormais quand les écouteurs et le casque de la PS5 sortiront

Les dates de disponibilité des écouteurs Pulse Explore et du casque Pulse Elite de la PlayStation 5 sont désormais connues. Les précommandes ouvriront ce jeudi 9 novembre pour une disponibilité en décembre pour les écouteurs et en février pour le casque.

Sony a de quoi faire dépenser ses joueurs pour Noël, même s’ils ont déjà une PlayStation 5. La marque va lancer aux côtés de la PlayStation Portal deux autres accessoires : les Pulse Explore et le Pulse Elite.

Tous les accessoires de la PlayStation 5 n’arriveront pas à temps sous le sapin

Ce 15 novembre, c’est la PlayStation Portal qui sera lancée au prix de 219,99 euros. De quoi profiter de l’expérience de la PlayStation 5 partout où l’on est. Mais ce n’est pas tout : en plus de ça, Sony va commercialiser les Pulse Explore et les Pulse Elite, des écouteurs sans fil et un casque Bluetooth dédiés à sa console de jeux. On connaissait tout… sauf leur date de sortie, mais ce dernier mystère a été levé. Pour rappel, les prix sont de 149,99 euros pour les écouteurs et 219,99 euros pour le casque.

Dans un article de blog, Sony indique que les écouteurs Pulse Explore et le casque Pulse Elite seront disponibles en précommandes à partir du 9 novembre à 10 heures en France, mais également en Belgique ou au Luxembourg. Quant à la livraison et la vente, ce sera à partir du 6 décembre pour les Pulse Explore. Pour le casque, il faudra patienter après les fêtes de Noël, puise que le Pulse Elite ne sera disponible qu’à partir du 21 février 2024 en boutiques et sur Internet.

Ce petit accessoire qui veut révolutionner l’expérience audio sans-fil sur PS5

Ce même jour sera disponible (en précommande également) l’adaptateur USB PlayStation Link. À noter qu’il est inclus de base avec les Pulse Elite et les Pulse Explore. Mais pour ceux qui le souhaitent, on peut l’acheter tout seul à 24,99 euros. L’idée de l’accessoire est d’offrir une faible latence, une qualité audio sans perte ainsi qu’un basculement simple entre plusieurs périphériques, notamment audio.

L’accessoire USB PlayStation Link sera indispensable pour utiliser les écouteurs ou le casque de la gamme Pulse sur PC ou Mac pour profiter de l’expérience PlayStation Link. Ils peuvent se connecter en Bluetooth classiquement à n’importe quel périphérique, y compris à deux appareils simultanément.