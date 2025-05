Ce TV QLED 4K 65 » voit son prix chuter sur Amazon grâce à cette réduction French Days

Équipé d’une dalle QLED 4k d’une diagonale de 65 pouces, le téléviseur TCL 65T6C possède de solides arguments pour séduire celles et ceux qui souhaitent mettre à jour leur installation. Et il devient encore plus convaincant lorsque son prix chute durant les French Days. Sur Amazon, il passe de 749 euros à 679 euros.

S’offrir un téléviseur de cette année tout en profitant d’une promotion, c’est possible grâce aux French Days. C’est notamment le cas du TCL 65T6C, un modèle de 2025 équipé d’une dalle QLED 4K HDR PRO avec Fire TV qui a été lancé récemment à plus de 700 euros, mais qui voit son prix baisser de 80 euros sur Amazon.

Trois qualités du TCL 65T6C

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Un son immersif grâce à la compatibilité Audio Dolby

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 749 euros, le TCL 65T6C est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur Amazon.

Une qualité d’image immersive pour votre salon

En quête d’un téléviseur de qualité avec une bonne diagonale ? Le TCL 65T6C est fait pour vous. Avec ses dimensions de 878 × 1446 × 300 mm pour 12,3 kg avec le pied, on fait face à un beau bébé. Il faudra donc prévoir suffisamment de place pour l’accueillir, mais cela vaut le coup, car ce téléviseur intègre une dalle QLED 4K de 65 pouces qui restitue des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. Avec une luminosité de 450 cd/m² et la prise en charge du HDR10+, chaque scène est rendue avec une précision remarquable, même dans des environnements lumineux.

Pour ce qui est de l’audio, pas d’inquiétude puisque le téléviseur est équipé de deux haut-parleurs de 10 W chacun, compatibles Dolby Atmos, offrant un son clair et enveloppant. Que ce soit pour regarder un film, une série ou jouer à un jeu vidéo, le TCL 65T6C garantit une expérience audiovisuelle de haute qualité.

Fonctionnalités intelligentes et connectivité avancée

Tournant sous Fire OS, le TCL 65T6C offre une interface fluide et intuitive pour accéder à une multitude d’applications de streaming telles que Netflix, YouTube et Prime Video. Avec la connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, ainsi que trois ports HDMI 2.1 et un port USB, il s’adapte facilement à tous vos appareils et besoins de divertissement.

Une efficacité qui ne l’empêche pas d’être un bel objet. En effet, le téléviseur arbore un design métallique élégant qui s’intègre parfaitement dans tout type d’intérieur, ajoutant une touche moderne à votre espace de vie.

Découvrez les meilleurs TV QLED et Oled du moment en parcourant notre test sur les écrans les plus qualitatifs du moment.

