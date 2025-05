Voici quelques photos prises par nos soins pour montrer l’appareil très imposant que nécessite Google Beam pour révolutionner les visioconférences.

Google Beam // Source : Frandroid

On a enfin pu prendre quelques photos de Google Beam ! Il y a deux ans, nous avions essayé le Project Starline qui nous avait bluffés. Cette technologie de Google veut chambouler les visioconférences en proposant des appels vidéo hors du commun pour donner l’impression que votre interlocuteur se trouve dans la même pièce que vous, grâce à un effet 3D des plus impressionnants.

À la Google I/O 2025, le Project Starline se concrétise en devenant Google Beam. Une plateforme prête à la commercialisation et qui cherche à être compatible avec tous les services de visioconférence existants. On pense à Google Meet évidemment, mais le géant de la tech s’est aussi approché de Zoom par exemple.

Google Beam // Source : Google

En outre, Google a déjà annoncé un partenariat avec HP pour produire des appareils Google Beam et les vendre aux entreprises intéressées. Deloitte, Salesforce, Citadel, NEC, Hackensack Meridian Health, Duolingo et Recruit sont cités.

Quelques photos de Google Beam

Jusqu’à présent, Google interdisait de prendre des photos de son Project Starline. En 2025, avec le passage à Google Beam, la marque est un peu plus prête à montrer son produit dans des conditions réelles qui sortent du cadre très contrôlé des vidéos marketing.

Google Beam // Source : Frandroid

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

On reste toutefois dans les locaux de Google et avec l’impossibilité de prendre en photos l’appareil en fonctionnement. Après tout, comme on parle d’effets 3D, il est impossible de retranscrire cela en photo ou vidéo classique.

Une sacrée machine

Cela reste intéressant toutefois de voir à quoi ressemble la grosse machine nécessaire pour le bon fonctionnement de Google Beam.

Google Beam // Source : Frandroid

La plateforme a en effet besoin :

d’un grand écran TV — 65 pouces ici — pour permettre une bonne immersion dans l’appel vidéo ;

d’une bardée de capteurs (dont 6 caméras) pour vous filmer tout en détectant les mouvements de votre corps et de vos yeux ;

une barre de son pour la spatialisation audio (on entend à gauche quand la personne se décale vers notre gauche et vice-versa).

Google Beam // Source : Frandroid

À cela s’ajoute des algorithmes pour combiner les flux 2D en un rendu 3D (en envoyant à chaque œil une image différente). Le tout est boosté par un modèle personnalisé d’intelligence artificielle selon Google, mais la firme n’indique pas les exigences techniques en termes de bande passante.

Ça va coûter cher

Nous avons pu retester Google Beam. C’est toujours aussi impressionnant que ce que nous avions vu du Project Starline il y a deux ans. Entre les effets visuels et sonores, on a vraiment l’impression que la personne dans l’écran est en réalité vraiment devant nous.

Quelques aléas subsistent sur les contours de la silhouette et nuisent légèrement à l’immersion, mais sans gâcher l’expérience. Google rappelle au passage que l’appareil que nous avons vu chez eux reste un modèle non dédié à la commercialisation. Le modèle prêt à être vendu sera présenté par HP début juin.

Enfin, aucun prix n’a été dévoilé, mais beaucoup de journalistes et analystes croisés à la Google I/O misent sur un tarif aux alentours de 20 000 ou 25 000 euros auquel s’ajouterait un abonnement. Entre ça, l’encombrement de l’appareil et le but relativement gadget (bien qu’époustouflant) de Google Beam, la démocratisation n’est pas pour demain.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab était présent à Mountain View pour couvrir la Google I/O 2025 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.