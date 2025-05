L’un des projets les plus fous de Google passe à la vitesse supérieure : voici Google Beam

Le Project Starline se concrétise et devient Google Beam : une ambitieuse solution pour chambouler les visioconférences en partenariat avec HP.

Google Beam // Source : Google

Cela fait des annĂ©es que Google travaille sur un projet bluffant : Project Starline. Une technologie promettant de rĂ©volutionner nos visioconfĂ©rences. Comment ? En faisant en sorte que vous ayez l’impression que la personne avec qui vous discutez se trouve juste en face de vous, dans la mĂŞme pièce. Quand bien mĂŞme, en rĂ©alitĂ©, elle pourrait ĂŞtre Ă l’autre bout du monde.

J’avais eu l’occasion de tester le Project Starline en 2023 et l’expĂ©rience m’avait laissĂ© bouche bĂ©e. Mon interlocuteur se trouvait dans une autre pièce, mais lorsqu’il me tendait une pomme au travers de l’Ă©cran, j’avais vraiment l’impression de pouvoir m’en saisir.

Du Project Starline Ă Google Beam

Pour cela, il faut Ă©videmment un grand Ă©cran de TV, une bardĂ©e de capteurs pour l’image et le suivi du regard et un puissant algorithme capable de transformer en temps rĂ©el le signal vidĂ©o 2D en une modĂ©lisation photorĂ©aliste en 3D. Autrement dit : le projet coĂ»te cher et sa commercialisation semblait peu probable.

Or, pendant la Google I/O 2025, on apprend le lancement de Google Beam : un produit finalisé qui sort le Project Starline de la simple expérimentation un peu trop ambitieuse de Google.

Google Beam // Source : Google

Google s’associe avec HP

Google Beam arrive donc « bientĂ´t ». Google s’est par ailleurs associĂ© avec HP pour ce lancement et la commercialisation. Au vu du projet et de la taille imposante de l’appareil — qui a Ă©tĂ© bien rĂ©duit par rapport Ă son tout premier prototype –, les entreprises seront les premières cibles du produit pour des visioconfĂ©rences qui donnent l’impression qu’il n’y a aucune barrière, aucun Ă©cran entre les participants.

Google évoque plusieurs entreprises intéressées par Beam : Deloitte, Salesforce, Citadel, NEC, Hackensack Meridian Health, Duolingo et Recruit.

Sachez par ailleurs que Google Beam est pensé pour être compatible avec des services de visioconférence comme Google Meet évidemment, mais le géant de Mountain View travaille aussi avec Zoom.