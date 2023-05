Les 7 innovations de Google I/O 2023 qui promettent de changer la donne

La Google I/O, cet événement annuel où Google nous dévoile ses derniers tours de magie. Cette année, la conférence du 10 mai n'a pas dérogé à la règle, avec l'intelligence artificielle en vedette. Voici les 7 démos les plus bluffantes de cette édition 2023.

Ici, il n’est pas question du Pixel Fold, que nous avons pris en main. Ou du Pixel 7a, déjà testé. La Pixel Tablet, déjà prise en main. Ni de PaLM 2, ou encore des nouveautés de Google Bard. Voici les 7 démos les plus bluffantes de cette édition 2023.

Vidéo de l’intégralité de la Google I/O

Google Photos et son éditeur magique alimenté par l’IA

Passez-moi le chapeau et la baguette, nous voilà dans l’ère de la retouche photo façon Harry Potter.

Le nouvel outil d’édition de Google Photos, Magic Editor, vous permet de faire des retouches importantes comme améliorer le ciel, déplacer un objet et même effacer les personnes en arrière-plan.

Le détecteur d’images crées en IA générative

Face à la prolifération d’images modifiées par l’IA ou générées par des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion, Google propose une solution : la fonction « About this image ».

Ainsi, Google pourra identifier l’origine des images, tout comme il le fait avec les fake news. Il est capable de retrouver l’origine d’une photo, pas uniquement en cherchant des indices sur la photo, mais en cherchant l’image originale dans sa base de données.

Google Maps et sa « Vue immersive pour les itinéraires »

Préparez-vous à voir la planification de votre itinéraire sous un tout nouvel angle. La nouvelle fonctionnalité de Google Maps compile toutes les informations nécessaires (trafic, pistes cyclables, intersections, parking…) en un seul endroit.

En utilisant la vision par ordinateur et l’IA, Immersive View fusionne des milliards d’images Street View et aériennes pour créer un modèle numérique du monde. C’est comme une répétition générale avant le jour J.

MusicLM, l’outil d’IA qui transforme le texte en musique

Marre des playlists toutes faites ? MusicLM est là pour vous. Tapez simplement « soulful jazz for a dinner party » et demandez à l’outil de vous créer plusieurs versions de la chanson.

Ce générateur de musique rentre en phase de test publique, on peut s’inscrire sur liste d’attente.

Universal Translator, le doublage

Présenté lors de la conférence I/O de Google, l‘Universal Translator ambitionne de transposer des vidéos d’une langue à une autre, tout en préservant l’intonation et l’atmosphère d’origine. Il s’agit en fait d’un traducteur à synchronisation labiale.

Cela signifie que cet outil ne se limite pas à la conversion de l’audio d’une langue à une autre, il reproduit aussi la voix, l’intonation et les mimiques du locuteur. En effet, vous avez bien compris : la vidéo traduite ajuste les mouvements labiaux du locuteur pour correspondre aux expressions propres à la langue cible.

Sidekick, l’assistant personnel pour Google Docs

Le nouveau panneau Sidekick de Google

, présenté lors de cette conférence, s’intègre dans un panneau latéral de Google Docs. Il lit et traite en permanence l’ensemble de votre document pendant que vous écrivez, offrant des suggestions contextuelles qui se réfèrent spécifiquement à ce que vous avez écrit.

Par exemple, si vous écrivez une histoire pour enfants, Sidekick peut suggérer ce qui pourrait arriver ensuite dans le récit. L’outil peut également générer des images basées sur le contenu du document, aidant ainsi à illustrer l’histoire au fur et à mesure de son écriture. Google a également démontré sa capacité à résumer des conversations écrites, à proposer des notes pour le présentateur, et plus encore.

Toutes ces fonctionnalités font partie de la suite Duet AI de Google, tout juste rebaptisée. C’est une solution comparable à ce que Microsoft a présenté avec ses fonctionnalités alimentées par l’IA Copilot.

Tailwind, l’outil de bloc-notes alimenté par l’IA

Si vous avez toujours rêvé d’un assistant personnel qui organise et résume automatiquement vos notes, le Project Tailwind est fait pour vous.

Sélectionnez des fichiers sur Google Drive et l’outil crée un modèle d’IA, ainsi qu’une interface personnalisée pour parcourir les notes et les documents.

Projet Starline, la téléconférence en 3D

Finies les réunions Zoom où l’on peine à distinguer les visages de ses collègues. Avec le dernier prototype du Project Starline, Google propose une cabine vidéo de téléconférence 3D.

Les améliorations notables incluent moins de matériel, comme un nombre réduit de caméras, et un plus grand recours à l’IA et au Machine Learning pour générer des images en trois dimensions.

Google peut écrire vos textes à l’aide de l’IA

La fonctionnalité Magic Compose, vous permet de réécrire des textes dans différents styles — plus positif, plus professionnel ou même à la manière de Shakespeare pour les littéraires nostalgiques.

Cette fonctionnalité sera intégrée à Google Messages. Vous commencerez par rédiger votre message de la manière habituelle. Ensuite, vous choisirez le ton que vous souhaitez donner au message, et Magic Compose adaptera le texte en fonction.

Concernant Gmail, Google a dévoilé une fonctionnalité franchement impressionnante. Baptisée Help Me Write (Aide-moi à écrire), son principe est aussi simple que son nom l’indique : en cliquant sur un bouton situé au bas de la fenêtre de courrier électronique, vous pouvez demander à Gmail de formuler une réponse pour vous.

