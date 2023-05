L’IA de Google qui écrit à votre place s’invite partout… jusque dans vos SMS

En marge de sa Google I/O, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Google Messages, son application de SMS. Baptisée « Magic Compose », il s'agit d'une intelligence artificielle qui peut rédiger vos SMS à votre place.

Cette Google I/O 2023 qui a eu lieu ce 10 mai était résolument placée sous le signe de l’intelligence artificielle. Google Bard, Magic Editor, l’intégration de l’IA dans le moteur de recherche, dans la suite bureautique ou encore la présentation d’un nouveau modèle d’IA, il a plu des annonces. Sur Android, on pourra bientôt générer des fonds d’écran automatiquement. Mais ce n’est pas tout : Google Messages aussi a droit à la présentation d’une nouveauté.

Google Messages pourra écrire vos SMS à votre place

Sur le blog de Google, on apprend que son application de SMS va se doter d’une nouvelle fonctionnalité nommée Magic Compose. Basée sur l’IA générative, elle entend « vous aider à ajouter une touche de personnalité à vos conversations. » C’est assez paradoxal qu’une intelligence artificielle qui n’a pas de sentiment ni de personnalité veuille vous aider à améliorer cela, mais c’est l’objectif affiché. Depuis plusieurs années, Messages de Google propose des réponses prédéfinies que l’on peut envoyer en un clic.

Concrètement, Google Messages proposera différentes réponses à un message selon le contexte de ce dernier, selon des styles prédéfinis. On pourra aussi raccourcir automatiquement ses messages ou les rendre plus « professionnels ». Parmi les styles proposés dans la vidéo de démonstration, on peut voir « excité », « détendu », « Shakespeare » ou encore « lyrique ». Les réponses peuvent inclure de la ponctuation sans suivre les règles de l’anglais, ou encore des émojis.

A priori, il y a aussi un système de pouces pour évaluer les réponses générées afin d’ajuster l’IA. En cliquant sur des messages proposés, il s’insère dans le champ de texte et il n’y a plus qu’à appuyer sur un bouton pour l’envoyer. Pour le moment, Magic Compose n’est pas disponible, mais sera accessible en version bêta cet été.

