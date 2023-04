Même OneNote se met à l’IA pour aller plus vite avec vos notes

L'application de prise de notes OneNote se met à l'intelligence artificielle : Microsoft y ajoute son Copilot, son outil de productivité basé sur l'IA. De quoi résumer des notes de réunion, rédiger des plans, ou réécrire du texte, le tout pour aller plus vite.

L’actu en bref :

En matière d’IA, il faut le reconnaître : Microsoft va vite, très vite. À peine deux mois après le lancement de Bing Chat, son agent conversationnel à la ChatGPT, la firme a annoncé tout un tas de fonctionnalités d’IA pour ses services. Son projet le plus ambitieux est sans doute Microsoft 365 Copilot : un outil de productivité qui s’immisce dans tous les logiciels de la suite Office. Word, PowerPoint, Teams, Outlook… et désormais OneNote.

Une information relayée par The Verge, en reprenant une publication de Greg MacEachern, product manager de l’équipe en charge de OneNote, sur le blog de Microsoft. Ce dernier a pour ambition de « vous aider à débloquer la productivité, à libérer la créativité et à améliorer vos compétences ». En d’autres termes, ce Copilot peut rédiger des plans, vous aider à trouver des idées, écrire des listes ou organiser vos notes.

Par exemple, l’outil peut résumer des notes que vous auriez prises durant une réunion ou les reformuler pour les envoyer à votre équipe, pourquoi pas sous forme de liste à puces, ou y ajouter un contexte visuel. Le Copilot se matérialise par des suggestions et un chat dans une barre latérale sur le côté droit de l’écran. C’est dans cet onglet que l’on peut lui demander de rédiger, de résumer, etc. Pour le moment donc, cet outil d’IA ne s’intègre pas directement dans les notes, comme c’est le cas sur l’assistant de Notion ou dans Word.

currently playing around with Microsoft's AI Copilot for Word, thanks to @XenoPanther. It's only supposed to be available in "private preview" for "select Microsoft 365 enterprise customers," but a few registry keys here and there and you can get the basics working 👀 pic.twitter.com/TSO1KgnqwH

— Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2023