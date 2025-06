D’humeur artistique ? Laowa dégaine un zoom fisheye lumineux et compact

Connu pour sa gamme d’objectifs globalement très spécifiques, le fabricant chinois Laowa a annoncé cette semaine un zoom fisheye lumineux : le Laowa 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye.

Le Laowa 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye est compact // Source : Laowa

Vous connaissiez peut-être déjà Laowa pour ses objectifs ultra grand-angle, ses optiques macro ou plus généralement pour sa propension à se concentrer sur des objectifs un peu particuliers… eh bien la marque continue sur cette voie en annonçant cette semaine un zoom fisheye plein format à focale 8-15 mm et ouverture constante à f/2.8.

Sobrement baptisé Laowa 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye, ce nouvel objectif s’adresse aux photographes les plus créatifs, et se contente d’un système de mise au point manuel. Ce qui est appréciable, c’est qu’il peut être monté sur une grande quantité d’appareils plein format grâce à sa compatibilité annoncée avec les montures E, Z, L et RF.

Un zoom atypique et compact

Cette nouvelle optique profite de ce que Laowa décrit comme « un double effet fisheye ».

À 8 mm, elle affiche ainsi un angle de vue 180 degrés (le rendu des clichés est alors très circulaire, avec des pourtours noirs) ; tandis qu’à 15 mm l’effet fisheye est atténué, plus diagonal (l’image occupe cette fois l’intégralité du cadre et apparaît moins circulaire).

De quoi offrir une polyvalence intéressante et assez peu courante sur ce type d’objectifs.

Le nouveau fisheye de Laowa monté sur un boîtier plein format Canon // Source : Laowa

Sur le plan optique, Laowa évoque en tout cas la présence de 13 éléments articulés en 9 groupes, mais aussi celle d’un diaphragme à 9 lamelles. La marque promet netteté et homogénéité sur les clichés obtenus, ainsi qu’une bonne agilité de cette optique en basse lumière et un bel effet bokeh en prime.

Avantage non négligeable pour un fisheye, la mise au point peut se faire à un minimum de 16 cm, ce qui permet d’amplifier encore plus l’effet exagérément arrondi, dans le cadre de portraits par exemple. Côté encombrement, ce nouveau 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye est enfin relativement compact, avec seulement 94,5 mm de long et environ 650 grammes au compteur pour la version RF.

En France, le Laowa 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye est d’ores et déjà disponible en précommandes, à un tarif de 829 euros quelle que soit la monture choisie.