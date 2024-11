Ce nouvel objectif accessible est idéal pour photographier des paysages

Laowa vient de dégainer un nouvel objectif ultra grand-angle particulièrement accessible, conçu aussi bien pour la photo de paysages que d’architecture.

Le Laowa 15 mm f/5 // Source : Laowa

C’est un nouvel objectif ultra grand-angle particulièrement intéressant que vient d’annoncer le constructeur chinois Venus Optics avec son Laowa 15 mm f/5.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Cette nouvelle optique petit format se destine aux utilisateurs de boîtiers à capteur full frame de différents constructeurs. Elle est en effet compatible aussi bien avec les appareils photo Sony que Nikon, Canon, Panasonic ou Leica.

Le Laowa 15 mm f/5 // Source : Laowa

Le Laowa 15 mm f/5 est logiquement une focale fixe de 15 mm, soit un ultra grand-angle particulièrement adapté à la photographie de paysage. Son ouverture de f/5 la destine cependant essentiellement aux photos de jour, et non à l’astrophotographie en raison de sa luminosité relativement limitée. L’ouverture peut par ailleurs être modifiée jusqu’à f/22. Petit bémol, seuls les boîtiers Sony et Nikon seront capables de modifier l’ouverture de l’optique automatiquement, celle-ci étant nécessairement manuelle sur les appareils Canon, Panasonic ou Leica.

L’objectif est composé de 13 éléments répartis en neuf groupes, tandis que son diaphragme se compose de cinq lamelles. De quoi permettre de réaliser, à faible ouverture, des effets d’étoiles au niveau des sources lumineuses.

Photo prise au Laowa 15 mm f/5 // Source : Richard Wong Photo prise au Laowa 15 mm f/5 // Source : Xiaoshu Pian Dahan Photo prise au Laowa 15 mm f/5 // Source : Sergio Musel Photo prise au Laowa 15 mm f/5 // Source : Lucas Shu

Concernant la mise au point, il faudra se contenter d’un système manuel, sans autofocus. L’objectif va permettre une mise au point au plus proche à 12 cm, pour un facteur de grossissement maximal de 0,2x.

En termes d’encombrement, le Laowa 15 mm f/5 est un poids plume avec 104 à 158 grammes sur la balance et une longueur de 35,2 ou 25 mm selon la monture. L’optique est par ailleurs déclinée en deux coloris : noir ou argenté.

Prix et disponibilité du Laowa 15 mm f/5

Le Laowa 15 mm f/5 sera disponible dans le commerce dans le courant du mois de décembre. L’objectif sera proposé en France au prix de 489 euros.