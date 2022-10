Oubliez Dall-E, Meta génère carrément des vidéos avec un simple texte

Meta a présenté Make-A-Video, son système d'intelligence artificielle qui permet de créer de courtes vidéos à partir d'une description que l'on donne. Quand DALL-E et de nombreuses IA créent des images, Meta se positionne sur la vidéo.

Depuis plusieurs mois, le programme d’intelligence artificielle DALL-E 2 rencontre un fort succès sur les réseaux sociaux. Il permet de créer des images de façon automatique grâce à une description textuelle donnée par l’utilisateur. Ce n’est pas le seul programme d’IA qui existe, mais Meta a décidé d’aller plus loin en se positionnant sur la vidéo avec son département Meta AI. Avec Make-A-Video, l’entreprise souhaite mettre cela à disposition de tout le monde à l’avenir. Meta se veut transparent et rend public un document de recherche.

Créez une vidéo à partir d’un texte

Make-A-Video ne part pas de zéro et s’appuie sur les technologies de génération d’image à partir de texte pour faire de la génération de vidéo à partir de texte. Sur la page du projet, on apprend que « le système utilise des images avec des descriptions pour savoir à quoi ressemble le monde et comment il est souvent décrit ».

Puis, l’intelligence artificielle derrière ce système utilise des vidéos pour analyser la façon dont les objets ou êtres vivants se meuvent. Selon Meta, quelques mots ou lignes de texte suffisent pour créer des vidéos. Qu’elles soient surréalistes, réalistes ou stylisées, le projet a publié plusieurs GIF des expérimentations menées.

Make-A-Video est aussi capable d’animer une image à partir d’une ou deux images. Enfin, une autre démonstration montre que l’on peut créer des variantes d’une vidéo déjà existante. Pour l’instant, ce sont uniquement des GIF qui ont été montrés, dans une résolution et une qualité assez basse, mais force est de constater que sur certains exemples le résultat est assez impressionnant.

Pourra-t-on utiliser Make-A-Video de Meta ?

Comme tout programme d’intelligence artificielle qui peut être mis à disposition du grand public, Meta se protège et dit s’engager à « garantir l’utilisation en toute sécurité de cette technologie vidéo de pointe ». Make-A-Video est équipé de filtres pour « réduire le risque de génération de contenu préjudiciable » et appose un filigrane aux vidéos générées pour éviter de possibles détournements.

« Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée » de Rembrandt (1633) // Source : Wikipédia Make-A-Video a animé le tableau « Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée » de Rembrandt (1633) // Source : Meta

Meta dit vouloir mettre Make-A-Video à disposition du public, mais n’a pas annoncé de disponibilité. On sait seulement que Meta prévoit de « publier une expérience de démonstration ». On peut imaginer dans un premier temps un modèle comme celui de DALL-E 2, avec un système d’inscription et de crédits. Mais dans un temps plus long, Make-A-Video pourrait carrément être intégré directement dans les applications de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.). On pourrait demander à la fonction de créer des GIF à partir d’une description.

