ChatGPT devient encore un peu plus simple à utiliser

OpenAI ouvre un peu plus ChatGPT. Désormais, plus besoin d'avoir un compte pour pouvoir utiliser le chatbot. De quoi tenter d'aller concurrencer Copilot ou encore Gemini.

Il existe plusieurs obstacles à l’utilisation de ChatGPT : l’un d’entre eux, c’est le fait qu’il faille créer un compte pour pouvoir utiliser le chatbot. C’est sans doute pour cela qu’OpenAI a décidé de retirer cette restriction : plus besoin de rentrer ses informations personnelles pour utiliser ChatGPT.

ChatGPT s’ouvre un peu plus au monde

C’est sur son blog qu’OpenAI a annoncé la nouvelle : une mesure déployée progressivement, ce qui fait qu’il est possible que vous ne puissiez pas encore en profiter. L’entreprise rappelle qu’elle peut utiliser les informations que l’on fournit à ChatGPT pour améliorer son outil, même si vous n’avez pas créé de compte. Une disposition que l’on peut désactiver dans les paramètres, comme pour ceux disposant d’un compte.

Néanmoins, ne pas créer de compte rend l’expérience moins fonctionnelle. Impossible de sauvegarder ses conversations avec cette intelligence artificielle pour les retrouver par la suite, ni même de les partager. Impossible également d’utiliser les conversations vocales et les instructions personnalisées par exemple.

Une version de ChatGPT un peu plus restreinte, sans qu’on sache comment

OpenAI précise toutefois avoir « mis en place des mesures de protection du contenu supplémentaires pour cette expérience, telles que le blocage des invites et des générations dans un plus grand nombre de catégories. » On ignore quels sont les contours de ces restrictions.

C’est pour cela que TechCrunch a demandé des explications à OpenAI, qui a répondu via un porte-parole : « nous mettons également en œuvre des mesures de protection supplémentaires spécifiquement conçues pour traiter d’autres formes de contenu qui pourraient être inappropriées pour une expérience de déconnexion. »

L’absence de nécessité de se créer un compte peut effectivement rendre ChatGPT vulnérable à des tentatives de spam, pour contourner ses règles, les casser, afin de générer des textes ne respectant pas les conditions d’utilisation du service. OpenAI ne pourra alors pas bannir les comptes des utilisateurs concernés, puisqu’ils n’en auront pas. Se pose également la question de la rentabilité de ChatGPT : faire fonctionner GPT-3.5, le LLM derrière le chatbot, coûte encore cher. On apprend par ailleurs que ChatGPT est utilisé chaque semaine par quelque 100 millions d’utilisateurs à travers 185 pays.

