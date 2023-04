Vous pouvez désormais partager vos secrets avec ChatGPT, il ne les répétera plus

OpenAI a annoncé une nouvelle fonction de conversation avec ChatGPT permettant de ne pas utiliser les informations que vous lui partagerez afin d'enrichir le modèle de langage.

Le principe de l’apprentissage machine, c’est que les intelligences artificielles continuent peu à peu à apprendre à mesure que la base de données et leur utilisation s’accroissent. Logiquement, il en va de même pour des IA génératives de texte comme ChatGPT.

ChatGPT s’enrichit à chaque nouvelle interaction avec lui, non seulement pour vos futures conversations avec l’IA d’OpenAI, mais également pour tous les autres utilisateurs du service. Néanmoins, même si les conversations sont anonymisées et qu’il est impossible de savoir sur quelles conversations précédentes se base ChatGPT, ce principe n’est pas sans poser de problème en termes de vie privée. Par exemple, il pourrait vous arriver de partager, avec ChatGPT, des informations confidentielles sur votre vie privée ou votre entreprise qui pourraient être partagées par l’IA conversationnelle à un tout autre utilisateur sans que vous le sachiez.

Afin de prévenir ce type de cas, OpenAI a annoncé mardi 25 avril une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT permettant aux utilisateurs de désactiver l’historique des conversations.

ChatGPT users can now turn off chat history, allowing you to choose which conversations can be used to train our models: https://t.co/0Qi5xV7tLi

— OpenAI (@OpenAI) April 25, 2023