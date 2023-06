ChatGPT pourrait mieux se souvenir de ce que vous lui racontez

Une fuite révèle deux fonctionnalités qui pourraient faire leur apparition sur ChatGPT. La première permettrait d'envoyer des bases de données à l'IA, l'autre de lui indiquer des détails sur vous, pour qu'il se souvienne de ce que vous lui dites.

Si Google Bard reçoit des mises à jour régulières, ce n’est pas le seul chatbot d’intelligence artificielle à en profiter : ChatGPT aussi y a droit. Une fuite indique que l’outil verrait débarquer deux nouvelles fonctionnalités, qui pourraient être disponibles en priorité à ceux qui disposent de l’abonnement ChatGPT Plus.

ChatGPT voudrait mieux se souvenir de vous

C’est un utilisateur Reddit au pseudonyme kocham_psy qui a partagé sur le réseau social une capture d’écran de ce qui semble être l’interface de ChatGPT. Il présente cela comme des fonctionnalités à venir sur l’outil. Pour rappel, cet utilisateur avait fait fuiter la fonctionnalité de partage de discussion, arrivée quelque temps après.

La première fonctionnalité révélée se nomme « Mon profil », avec pour description : « Ajoutez toute information que vous aimeriez que ChatGPT retienne sur vous et vos préférences. » Contrairement à ce qu’indique le JDN qui rapporte l’information, ce ne serait pas pour avoir plusieurs profils, mais bel et bien pour indiquer à ChatGPT qui vous êtes. Les utilisateurs pourraient ainsi confier à ChatGPT leur âge, leur genre, leur profession, les raisons pour lesquelles ils utilisent l’outil, etc.

À vrai dire, ChatGPT (le chatbot, pas le service numérique) n’a pas accès à nos informations personnelles, à moins qu’on les lui transmette soi-même. De quoi mieux cadrer ChatGPT en somme et lui donner des détails sur ce que l’on attend de lui dans ses réponses.

Vous pourriez faire travailler ChatGPT avec vos fichiers

L’autre fonctionnalité qui pourrait arriver se nomme « Mes fichiers ». Sur la capture d’écran publiée sur Reddit, on y voit la possibilité de mettre en ligne des fichiers sur ChatGPT, au format PDF au moins. On ne trouve aucune indication sur son utilité, mais on peut déduire les usages possibles.

Cela pourrait permettre de transmettre au chatbot des bases de données, des textes plus longs que ce qu’il est possible d’écrire en entrée habituellement par exemple. On pourrait résumer un livre entier, créer des statistiques sans avoir besoin de connaissances poussées dans les tableurs, etc.

De son côté, kocham_psy a précisé comment il avait eu accès à ces fonctionnalités qui pourraient arriver sur ChatGPT. En réponse à une question d’un internaute, il écrit qu’elles sont « cachées dans le code client même si votre compte n’a pas encore accès aux fonctionnalités » et qu’il a rédigé un script pour faire croire au site que son compte y a accès.

OpenAI veut rassurer sur la protection des données

Ces deux fonctionnalités sont finalement relatives à des données personnelles, qui peuvent être sensibles, d’autant plus que certains confient à ChatGPT des données sensibles. C’est par exemple ce qu’ont fait trois ingénieurs de Samsung en avril dernier, n’anticipant pas les conséquences potentielles que cela pourrait avoir. La protection des données est un sujet sensible, d’autant plus dans l’Union européenne avec le RGPD : c’est ce qui avait entraîné le blocage de ChatGPT en Italie durant plusieurs semaines.

C’est sans doute pourquoi OpenAI a annoncé un abonnement « Business » qui devrait arriver dans les prochains mois et qui sera réellement dédié aux entreprises, peut-on lire sur une page de FAQ du service. Il sera conçu pour « les professionnels qui ont besoin de plus de contrôle sur leurs données ainsi que pour les entreprises qui cherchent à gérer leurs utilisateurs finaux ». Un abonnement qui ne prendra pas en compte les données de ces derniers pour entraîner ChatGPT. C’est peut-être dans ce cadre-là que seront lancées ces deux fonctionnalités qui ont fuité, si elles sont un jour publiées.

