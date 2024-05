Google Gemini voudrait se souvenir de tout ce que vous lui racontez

Alors que la Google I/O s'approche à grands pas, Google préparerait des changements pour Gemini, son chatbot. Grâce à la fonction « Memory », il pourrait se souvenir de certaines choses qu'on lui raconte, si on lui demande.

Ce mardi 14 mai à 19 heures aura lieu la Google I/O : c’est la grande conférence annuelle de Google dédiée aux nouveautés logicielles. Cette année, c’est l’intelligence artificielle générative qui sera à l’honneur, le chatbot Gemini en tête de proue. En attendant, on en apprend un peu plus sur les changements qui pourraient arriver.

Gemini pourrait retenir ce que vous voulez

Le grand dam des chatbots, c’est souvent qu’ils n’ont qu’une mémoire à court terme : difficile alors d’en faire de vrais assistants qui apprennent de vous au fil du temps. Depuis longtemps toutefois, ChatGPT dispose d’une fonctionnalité pour lui confier des données et informations qu’on souhaite qu’il retienne. Google voudrait faire de même avec son propre chatbot, Gemini. C’est en tout cas ce que croit savoir le développeur et leaker Dylan Roussel, comme il l’a révélé dans une publication sur X.

Google préparerait l’arrivée de la fonctionnalité « Memory » ou « Mémoire » en français. Elle permettrait d’enregistrer des informations sur soi ou ce que l’on souhaite que Gemini retienne. Une fonction qui serait présentée ainsi si l’on en crois la capture d’écran partagée par le développeur : « Les mémoires facilitent les conversations Gemini se souvient des informations que vous avez partagées dans les chats, comme vos intérêts et vos préférences, afin que vous n’ayez pas à vous répéter. Obtenez des réponses plus utiles au fil du temps. Au fur et à mesure que Gemini apprend à vous connaître, vous obtiendrez davantage de réponses adaptées à vos besoins. »

Arrivée imminente de cette nouveauté pour Gemini ?

Selon Dylan Roussel toujours, Memory pourrait débarquer dans les prochains jours sur Gemini. Et cela semble tout à fait logique : ce mardi 14 mai à 19 heures aura lieu la Google I/O. Une grande conférence de Google qui abordera forcément Gemini, sur lequel l’entreprise met les bouchées doubles depuis plusieurs mois.

Autre changement qui pourrait arriver : l’augmentation des performances de Gemini. Dylan Roussel précise que Google aurait testé la possibilité d’entrer jusqu’à un million de jetons dans Gemini (le chatbot, et non pas le LLM). Il y aurait également la possibilité de téléverser dans l’interface jusqu’à 10 documents en même temps à partir de Google Drive, afin de les analyser avec Gemini. Enfin, le leaker a parlé des « Gems » qui permettraient de personnaliser l’expérience de Gemini, sans qu’on n’ait davantage de détails. Pour en avoir le cœur net avec ces potentielles nouveautés, rendez-vous demain à partir de 19 heures.

