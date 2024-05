Google en danger ? Pourquoi OpenAI (ChatGPT) pourrait bien être la cause de sa chute

Google est encore très prudent concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans ses produits. Mais cette prudence pourrait-elle finalement causer sa chute ? OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, pourrait bientôt lancer un moteur de recherche basé sur sa technologie ChatGPT, qui pourrait concurrencer directement Google.

À la veille de la Google I/O 2024, la tension monte. Google, avec une domination quasi totale du marché des moteurs de recherche, pourrait se voir défier directement par OpenAI.

Les rumeurs d’un nouveau moteur de recherche basé sur la puissante technologie de ChatGPT suggèrent une stratégie offensive d’OpenAI qui pourrait remettre en question l’hégémonie de Google.

Search (dot) ChatGPT (dot) com May 9th. — Pete (@nonmayorpete) May 2, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour l’instant, peu de détails ont été révélés sur le moteur de recherche supposé d’OpenAI. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera basé sur la technologie ChatGPT et qu’il pourrait être annoncé le 9 mai, soit quelques jours avant la Google I/O. OpenAI est connu pour être très discret sur ses nouveaux produits, il faudra donc attendre cette date pour en savoir plus.

Lors d’une interview avec Lex Fridman, le mois dernier, Sam Altman, CEO d’OpenAI, a suggéré que ChatGPT pourrait être l’avenir de la recherche, avec une intégration profonde entre un LLM et un moteur de recherche.

Un duel risqué pour Google

Google se trouve dans une position délicate. Tout d’abord, l’entreprise a massivement investi dans Gemini, sa propre technologie d’intelligence artificielle, pour améliorer et personnaliser les interactions des utilisateurs avec son moteur de recherche.

Toutefois, toute modification significative de son moteur de recherche actuel représente un risque énorme. Le moteur de recherche de Google n’est pas seulement une plateforme de recherche d’informations ; c’est aussi une machine complexe génératrice de revenus publicitaires. Modifier ce système bien huilé, même légèrement, pourrait perturber cet équilibre délicat et affecter négativement ses performances et sa rentabilité.

Être disruptif dans le secteur technologique est souvent célébré comme un signe de progrès et d’innovation, mais pour un acteur établi comme Google, qui domine le marché des moteurs de recherche, cela comporte des défis uniques.

Le poids et le positionnement de Google signifient que chaque mouvement doit être calculé avec précision pour éviter de compromettre sa part de marché dominante. La prudence est donc de mise, car une tentative de disruption trop audacieuse pourrait non seulement échouer à attirer de nouveaux utilisateurs mais également aliéner ceux déjà fidèles à l’écosystème existant de l’entreprise.

D’un autre côté, si Google reste immobile, la porte reste ouverte à d’autres acteurs, tels que Bing, déjà établi, ou des nouveaux venus ambitieux comme OpenAI. Ces concurrents pourraient innover et proposer de nouvelles approches qui séduiraient les utilisateurs lassés par un moteur de recherche qui n’évolue pas.

C’est quoi Google SGE ?

Google prépare donc Search Generative Experience aka SGE. Ce n’est pas une rumeur, c’est annoncé. La Search Generative Experience (SGE) de Google, présentée avec beaucoup d’enthousiasme lors de leur récente conférence pour développeurs, promet de révolutionner notre façon de chercher des infos sur le net.

On pourrait imaginer SGE comme un Google avec du Gemini. L’idée c’est de pousser des réponses plus complètes et personnalisées directement en haut de votre écran, dès que vous lancez une recherche. Plus besoin de cliquer sur plusieurs sites pour comprendre un sujet ; Google veut vous livrer tout sur un plateau d’argent. Pratique, non ? Eh bien, ça dépend pour qui. Sur le papier, ça sonne génial, mais si les réponses de Google suffisent à satisfaire notre curiosité, qu’arrivera-t-il au trafic des sites web traditionnels (comme nous) ?

La SGE n’est pas juste une simple mise à jour de l’algorithme de recherche. Elle propose des fonctions assez pratiques, comme la possibilité de poser des questions de suivi sans perdre le fil, de générer des images pour illustrer des concepts, ou même d’obtenir des traductions contextuelles pour les mots à multiples sens.

Mais même si ces gadgets peuvent sembler séduisants, ils cachent une complexité et des défauts non négligeables. Par exemple, Google admet que la SGE pourrait produire des « hallucinations » — des faits complètement faux, mais présentés avec assurance. Et puis, il y a les risques de biais, un problème récurrent avec l’IA.

Pour l’instant, la SGE est en phase de test dans plus de 120 pays, mais toujours pas en Europe. Si vous êtes curieux, il faudra vous inscrire à Search Labs pour y jeter un œil. C’est une évolution intrigante, c’est sûr, mais elle soulève aussi pas mal de questions sur l’avenir de l’information sur internet et le destin des sites qui en vivent.

Microsoft, Google, OpenAI…

En réalité, OpenAI a déjà un pied dans les moteurs de recherche, grâce à son partenariat avec Microsoft. GPT est utilisé dans Bing, mais il s’agit davantage d’un module complémentaire que d’une intégration profonde.

Le nouveau moteur de recherche d’OpenAI pourrait donc être une véritable menace pour Google, surtout s’il est capable d’offrir des résultats plus pertinents et plus précis que ceux de son concurrent.

