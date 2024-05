Une guerre des moteurs de recherche arriverait la semaine prochaine

Un moteur de recherche d'un nouveau genre pourrait bien faire son apparition la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que laisse deviner un nom de domaine lié à ... ChatGPT.

En 2023, Google représente à lui seul plus de 93 % des parts de marché des moteurs de recherche. C’est très nettement ce que l’on peut appeler un monopole… mais pour combien de temps ? Une nouvelle génération arrive et pourrait bien mettre à mal le géant de Mountain View.

Un moteur de recherche ChatGPT

Depuis le boum de l’IA générative, la question d’une révolution de notre façon de chercher des informations sur le Web se pose. Entre ChatGPT, Copilot, Gemini et les autres agents conversationnels, les moyens de chercher une information se sont multipliés récemment, avec tout de même une précision qui reste sujette à polémique en raison des « hallucinations » propres à l’IA générative.

Et si OpenAI avait trouvé une solution à ce problème ? L’entreprise de Sam Altman a en tout cas enregistré le nom de domaine search.chatgpt.com, prometteur d’un nouvel outil à venir. La page en question affiche pour le moment un simple « Not found », mais existe bel et bien puisqu’il ne s’agit pas d’une erreur 404.

Parallèlement à cela, la rumeur gonfle à propos d’un évènement tenu par OpenAI la semaine prochaine. Sur Twitter/X, une date a même émergé : le 9 mai.

Quelle différence avec ChatGPT ?

La grande inconnue réside dans la différence entre cet outil et le chatbot actuel. Sera-t-il plus fiable ? Très sourcé ? Quelle forme prendra-t-il, plutôt celle d’un chatbot ou celle d’un moteur de recherche traditionnel ? Pour le moment, aucune information tangible ne permet de répondre à ces questions.

En février dernier, TheInformation évoquait déjà cette possibilité, en précisant que ce moteur de recherche pourrait être en partie animé par Bing, le moteur de recherche de Microsoft, actionnaire d’OpenAI.

Du contenu plus personnel mis en avant ?

L’un des grands enjeux actuels des moteurs de recherche consiste à mettre en avant du contenu réellement pertinent. En raison du grand nombre de sites pensés uniquement pour le référencement, avec du contenu de piètre qualité, bon nombre d’usagers se sont tournés vers d’autres plateformes pour leurs recherches telles que YouTube, TikTok ou Reddit.

Un moteur de recherche capable d’aller y glaner des données, de les vérifier et de donner un indice de confiance pourrait radicalement changer notre façon d’effectuer des recherches. Et peut-être enfin remettre un peu de compétition sur ce marché.