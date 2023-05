Google Search commence à tester ses inquiétants résultats dopés à l’IA générative

Google commence à déployer sa « Search Generative Experience » pour la confronter à des conditions d’utilisation réelles. Cette nouveauté exploite une IA générative similaire à ChatGPT pour enrichir les résultats de Google Search… au risque de compromettre Internet dans son entièreté..

Annoncé durant la conférence Google I/O, la recherche dopée à l’IA générative fait à présent ses premiers pas sur Google Search. Dans une note de blog, Google explique en effet commencer à déployer sa « Search Generative Experience » en accès anticipé. Pour rappel, cette nouveauté tire parti d’une IA similaire à ChatGPT pour enrichir les résultats de nos recherches Google.

Attention par contre, tous les utilisateurs ne sont pas encore éligibles. Comme le rapporte ArsTechnica, le déploiement se limite dans un premier temps à l’application mobile et à des personnes tirées au sort dans une liste d’attente qui avait préalablement été mise en ligne.

Quoi qu’il en soit, Google a bien réussi son coup visuellement. Les résultats obtenus au travers de la recherche par IA apparaissent en haut de page sur des cartes colorées qui contrastent bien avec la sobriété habituelle de Google Search. Et comme expliqué durant la conférence I/O, ces résultats génératifs exploitent l’IA pour récupérer un grand nombre de données, sur Internet dans son ensemble, pour ensuite les présenter sous la forme d’une liste d’informations clés très facile à consulter.

Une future calamité pour de nombreux sites web ?

Le cas échéant, des liens d’affiliation vers des revendeurs en ligne sont affichés. Cela pourrait par contre avoir des conséquences désastreuses pour le web tel qu’on le connaît actuellement. Si cette fonction à visée commerciale est bien déployée telle quelle, il s’agirait en effet d’un des plus gros changements adoptés par Google Search depuis ses débuts. Un changement qui pourrait mettre en péril les nombreux sites web comptant à la fois sur leur audience et sur l’affiliation pour rester à flot financièrement.

Source : Google

Concrètement, l’un des exemples montrés par Google présente un résultat génératif pour la requête « Enceinte Bluetooth ». La recherche par IA mise au point par Google va alors chercher sur de nombreux sites les informations clés à prendre en compte avant l’achat d’un tel produit… pour ensuite les afficher sur un encart coloré en haut de page, avec un classement des meilleures enceintes connectées en fonction des usages, le tout assorti de liens sponsorisés permettant aux utilisateurs d’acheter celle qui leur conviendra le mieux.

En clair, l’équivalent d’un « mini comparatif » qui ne crédite pas sources : les sites à partir desquels ces informations ont été glanées puis synthétisées.

Les utilisateurs finaux ne sont donc jamais informés de l’origine de ces informations et ne peuvent pas juger de leur fiabilité. En l’état actuel du projet, ils ne peuvent pas non plus cliquer sur un lien externe qui leur permettrait d’obtenir plus de détails sur un produit, en consultant un test ou une prise en main de l’article désiré, par exemple.

Peu avantageux pour l’utilisateur (en dehors de la vitesse de consultation), ce verrouillage couperait en outre de nombreux sites de leurs visiteurs, ainsi que d’une partie importante des revenus générés par leurs propres guides d’achat, essentiels pour la bonne santé financière d’une large partie de la presse en ligne gratuite.

Google, please, don’t be evil…

Comme le précise ArsTechnica, les résultats de recherche par IA générative sont (pour l’instant en tout cas) facultatifs. Actuellement, les testeurs doivent en effet activer cette fonction au préalable, ce qui en réduit la portée dans l’immédiat. Pour ce faire, il faut ouvrir l’application Google Search, cliquer sur le nouvel onglet « Lab » en haut à gauche. Il est alors possible d’activer la fonction « Search Labs », qui comprend ces résultats inspirés par ChatGPT.

Fort de son quasi-monopole sur la recherche en ligne, Google est tout puissant sur le web. Ses décisions dicteront invariablement l’avenir de tout un secteur. Avec l’ajout de l’IA générative dans sa recherche, la firme va devoir arbitrer, mais principalement à sa convenance. Reste à savoir si elle a ou non à cœur de protéger l’équilibre économique de tout un pan d’Internet.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).