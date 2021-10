Abonnement Netflix : la hausse des prix en France concerne (presque) tout le monde désormais

La hausse du prix des abonnements Netflix en France concerne désormais tous les utilisateurs et non plus uniquement les nouveaux clients.

Cela ne vous a sans doute pas échappé tant la nouvelle avait fait grand bruit : le prix de tous les abonnements Netflix en France augmente. L’annonce date d’août, mais jusqu’ici, les personnes déjà abonnées au service SVoD n’avait pas encore vu cette hausse se répercuter sur leur facture. Or, nous entrons désormais dans le mois d’octobre, et si vous n’avez pas résilié depuis, vous payez désormais plus cher.

Pour rappel, il s’agit d’une hausse de 12,5 % pour toutes les formules proposées par Netflix, même la moins chère :

Netflix Essentiel : 8,99 euros par mois ;

Netflix Standard : 13,49 euros par mois ;

Netflix Premium : 17,99 euros par mois.

Comme le rappelle 01Net, vous êtes épargné par l’augmentation des prix si vous accédez à Netflix via une offre de votre FAI ou un bouquet Canal+.

Amortir les investissements de Netflix

Au moment de l’annonce en août, deux raisons avaient été avancées. Netflix ne s’attend plus à recruter autant de nouveaux utilisateurs que par le passé et cherche donc à générer des entrées d’argent avec les abonnements déjà souscrits. En outre, l’entreprise prévoit de très gros investissements à l’avenir que ce soit pour proposer de nouveaux contenus visuels, mais aussi pour s’imposer sur le marché des jeux vidéo.

Netflix a d’ailleurs tout récemment racheté un studio de développement de jeu vidéo et étendu l’expérimentation de ses offres gaming à plus de pays (pas encore la France).