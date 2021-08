Netflix lance déjà son offre gaming sur l’application Android

Les deux premiers jeux disponibles au sein de l'abonnement Netflix mettent en scène les personnages de la série à succès Stranger Things. Ils sont pour l'heure uniquement disponibles en Pologne, mais on n'attendait pas forcément le service aussi tôt.

Depuis fin juillet, l’idée d’une offre gaming propulsée par Netflix s’est ébruitée. On savait déjà que la plateforme de SVoD avait pour ambition de proposer des jeux au sein de son abonnement sans frais supplémentaires, en pensant les jeux comme des contenus bonus, qui viendraient s’ajouter aux films et aux séries.

On apprenait aussi que le géant américain comptait s’intéresser davantage aux jeux pour appareils mobiles qu’aux superproductions.

Cependant, on n’avait aucun calendrier en tête. Netflix a surpris son monde en rendant d’ores et déjà disponibles deux premiers jeux auprès des internautes polonais. Il s’agit comme prévu de jeux mobiles Android, tous deux faisant référence à la série à succès Stranger Things. Il s’agit de Stranger Things 1984 et Stranger Things 3 : The Game.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021