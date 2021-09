Canal+ annonce ses nouvelles offres, chaînes et tarifs pour la rentrée 2021/2022

Le groupe CANAL + profite de la rentrée pour annoncer une nouvelle politique concernant ses offres de bouquet TV. Au programme : nouvelles chaînes, nouveaux bouquets, nouveaux tarifs.

La rentrée est aussi là du côté des grands groupes télévisuels avec l’annonce de nouveautés à venir en ce début de mois de septembre. Dans cette optique, c’est Canal+ qui a annoncé la création de deux chaînes thématiques plébiscitées par les téléspectateurs de la chaîne cryptée ainsi que la refonte complète de ses offres.

Deux nouvelles chaînes thématiques

Il y a d’abord CANAL+ Docs, une chaîne dédiée au genre du documentaire qu’ils soient animaliers, culinaires, de société, d’enquêtes ou simplement de découverte, un secteur dans lequel Canal+ s’est beaucoup investi ces dernières années. Le groupe annonce la disponibilité de plus de 180 documentaires sur la chaîne dès son lancement « porté par de grands noms » avec d’anciens contenus comme de l’inédit.

🌏 #RentréeCanalPlus "La nouvelle chaîne #CanalplusDocs, aura pour ambition de raconter des histoires vraies avec la puissance d'un récit de fiction. Elle se positionnera comme premium, généraliste et contemporaine, dans l'ADN de @canalplus" 🗨️Christine CAUQUELIN pic.twitter.com/aayPKFYBa7 — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

Vient ensuite CANAL+ Kids, une chaîne qui comme son nom l’indique s’adresse aux enfants dans une tranche d’âge de 4 à12 ans. Au programme : des dessins animés, des films d’animations, des émissions et des courts-métrages inédits pour les plus jeunes. Le groupe Canal annonce plus de 5000 contenus disponibles dès le lancement.

👦#rentréeCanalPlus Création de #CanalPlusKids : une nouvelle chaîne, et un service délinéaire pour les 4/12 ans, portant les valeurs de marque du groupe :

✨Audace

✏️Créativité

💻Modernité

💭Intelligence pic.twitter.com/UUUGE5MZFO — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

Ces deux chaînes remplacent CANAL+ Familly et sont lancées dès aujourd’hui via le nouveau bouquet CANAL+, mais aussi sur MyCANAL en direct et en VOD.

De nouveaux bouquets pour contrer les plateformes de VOD

Dans une optique de clarification et afin de mieux identifier ses offres, le groupe a annoncé la refonte de ses bouquets TV avec des marqueurs thématiques plus évidents.

Bouquet CANAL+ : CANAL+, CANAL+ Décalé, CANAL + Séries, CANAL + DOCS, CANAL + KIDS

: CANAL+, CANAL+ Décalé, CANAL + Séries, CANAL + DOCS, CANAL + KIDS Bouquet CANAL+ Ciné Series : CANAL+ Cinéma, Ciné+, Disney+, Netflix, OCS et Starz Play

: CANAL+ Cinéma, Ciné+, Disney+, Netflix, OCS et Starz Play Bouquet CANAL+ SPORT : CANAL+ Sport, beIN Sports, Eurosport

Ces bouquets gagnent également compétitivité avec des prix plus avantageux que les anciens abonnements :

CANAL + CANAL+ CINE SERIES CANAL+SPORT 20.99€ pendant 12 mois puis 24.99€/mois avec un engagement de 24 mois



ou



24.99€/mois sans engagement 34.99€ pendant 12 mois puis 40.99€/mois avec un engagement de 24 mois



ou



40.99€/mois sans engagement 34.99€ pendant 12 mois puis 45.99€/mois avec un engagement de 24 mois



ou



45.99€/mois sans engagement

L’autre annonce concerne les moins de 26 ans qui bénéficient de 50 % de remise sur tous ces nouveaux abonnements. Chacune de ces offres donne le droit à 2 utilisateurs maximum de regarder du contenu sur un même compte en simultané.

Un prix plus avantageux pour les moins de 26 ans

Dans la foulée de cette annonce, Canal+ en a aussi profité pour mettre à jour sa politique tarifaire concernant les moins de 26 ans qui peuvent bénéficier de toutes ces offres avec une réduction de 50 %, et ce sans aucun engagement.

Une dernière offre baptisée CANAL+ FRIENDS & FAMILY regroupe l’ensemble des 3 offres précédemment citées avec la possibilité d’avoir 4 spectateurs en simultanée depuis sa TV ou sur myCANAL.

Toujours disponible sur (presque) tous les appareils

En parlant de myCANAL, la plateforme live et VOD de CANAL+ est toujours disponible sur la grande majorité des écrans via une compatibilité PC/Mac — via navigateur web ou application — mais aussi depuis smartphone et tablette via Android et iOS. Les autres plateformes TV comme Apple TV, Android TV, Xbox et Chromecast sont aussi de la partie.

Si ces nouvelles offres vous intéressent, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour y avoir accès.