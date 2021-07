Netflix : du jeu vidéo en streaming dès 2022 et ajouté gratuitement

Netflix fait des recrutements clés pour se lancer dans le secteur du jeu vidéo en streaming face à Amazon, Google et Microsoft.

Si l’on connait avant tout Netflix pour ses films et ses séries, la firme a aussi un vrai ADN de boîte tech pour développer rapidement et efficacement ses applications et fonctionnalités sur le web.

Un recrutement clé

Pour continuer de s’étendre, Netflix aimerait bien mettre à contribution son savoir-faire dans le streaming pour le jeu vidéo.

Netflix annonce avoir récemment recruté Mike Verdu pour superviser le développement de jeux vidéo. Mike Verdu était auparavant chez Facebook pour travailler avec les développeurs sur du contenu pour les casques Oculus. Il a également travaillé chez EA sur des jeux mobiles, et chez Zynga, créateur de Farmville.

Une offre Netflix Gaming dès 2022

Le site Bloomberg croit savoir que Netflix préparerait le lancement des premiers jeux en streaming dès l’année 2022. Les jeux seraient rangés dans une nouvelle section du service, à la manière d’un genre de série ou de film. Toujours d’après Bloomberg, les jeux seraient intégrés sans frais supplémentaires aux abonnements Netflix.

Pour Netflix il s’agit à la fois de trouver des nouveaux vecteurs de croissance pour une offre désormais bien connue des consommateurs, en particulier dans les pays déjà saturés en offre de streaming. Depuis ces dernières années, Netflix doit faire face à la concurrence féroce d’Amazon Prime et de Disney+ notamment. Deux services qui se concentrent pour le moment sur les films et séries, même si Amazon a pu commencer à créer des ponts avec le jeu vidéo.

Netflix va devoir aussi faire face aux géants du jeu vidéo en place comme Sony et Microsoft. Ce dernier a récemment lancé son offre de streaming basé sur des jeux Xbox Series X sur PC, Mac, iPhone, iPad et Android. Microsoft prévoit de s’étendre bientôt au téléviseur. Jusqu’à présent, les géants de la tech ou de la TV n’ont pas vraiment réussi à s’imposer dans le domaine du jeu vidéo.

Disney a déjà retiré beaucoup de ses pions dans le jeu vidéo, même si la firme continue d’apposer son nom sur des productions externes comme la série Kingdom Hearts, les jeux Star Wars ou prochainement Indiana Jones de MachineGames.

Reste à savoir quels sont les jeux que Netflix pourra apporter sur sa plateforme et quel socle technologique Netflix va adopter. Le catalogue sera déterminant pour juger le succès futur de Netflix dans le jeu vidéo.