Comptez-vous quitter Netflix après la hausse de prix ?

Netflix augmente le prix de tous ses abonnements en France de 1 à 2 euros. Allez-vous continuer à utiliser le service ?

En octobre dernier, Netflix augmentait ses prix aux États-Unis, mais se voulait rassurant. À l’époque, la société de Reed Hastings assurait alors que cela ne concernait que certains pays et qu’on pouvait donc dormir sur nos deux oreilles en France en continuant de regarder Lupin sans surcoût. Il fallait cependant que ce n’était qu’une question de temps avant que cette hausse des tarifs se répercute au pays du fromage et des droits de l’Homme. C’est désormais officiel, les prix de Netflix augmentent de 1 à 2 euros en France.

Cette augmentation de prix touche les trois forfaits du service de SVoD :

Netflix Essentiel passe de 7,99 à 8,99 euros par mois.

Netflix Standard passe de 11,99 à 13,49 euros par mois.

Netflix Premium passe de 15,99 à 17,99 euros par mois.

Cette nouvelle grille de prix rend donc Netflix bien plus cher que sa concurrence (ce qui était déjà le cas).

Allez-vous rester abonné à Netflix ?

9 euros pour de la HD, 13,50 euros pour du Full HD et 18 euros pour de la 4K… Voilà des prix qui pourraient commencer à faire peur à plus d’un·e abonné·e. Et vous ? Comptez-vous rester abonné à Netflix — si vous l’êtes déjà bien sûr — malgré cette hausse de prix ? Estimez-vous que le catalogue du géant californien vaut ce prix ? Dites-nous tout au travers du sondage ci-dessous.

Chargement Comptez-vous quitter Netflix malgré la hausse de prix Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, c'est beaucoup trop cher

Oui, par intermittence en fonction des films/séries disponibles

Non, mais je vais passer à une offre moins chère

Non, le prix reste encore raisonnable

Non, je partage mon forfait / je ne suis pas abonné

Comme d’habitude, n’hésitez pas à étayer votre avis dans les commentaires de cet article pour ajouter de la nuance et des arguments à vos propos si cela vous semble nécessaire.