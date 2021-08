Netflix augmente le prix de tous ses abonnements en France

Après une augmentation de ses prix outre-Atlantique à l'automne dernier, Netflix a décidé de rehausser le prix de tous ses abonnements de 12,5 %.

Régulièrement, Netflix ajuste le prix de ses différents forfaits, tant et si bien que le service de VOD par abonnement ne sait parfois pas sur quel pied danser et demande l’avis de ses utilisateurs. Comme le rapporte le Journal du Net, c’est une nouvelle hausse des tarifs français qui a désormais été faite par Netflix ce jeudi.

Les trois forfaits du service de sVOD ont ainsi été augmentés :

Netflix Essentiel : de 7,99 à 8,99 euros par mois

Netflix Standard : de 11,99 à 13,49 euros par mois

Netflix Premium : de 15,99 à 17,99 euros par mois

Dans le détail, l’offre Essentiel, permettant de consulter ses séries sur un seul écran et uniquement en définition standard, a ainsi droit à une augmentation de tarif de 12,5 %. L’offre Standard, qui permet quant à elle de profiter de Netflix sur deux écrans en même temps et en qualité Full HD voit elle aussi son prix augmenter de 12,5 %. Enfin, l’offre Netflix Premium — jusqu’à 4 écrans simultanés et Ultra HD — augmente, elle aussi, de 12,5 %.

Une augmentation attendue

Comme le souligne le journal du Net, il s’agit de la troisième augmentation des prix français de Netflix depuis son lancement en 2014. La dernière hausse de tarif datait quant à elle de juillet 2019. Nos confrères expliquent cette hausse des prix non seulement par la nécessité d’amortir les lourds investissements des productions Netflix, mais également de compenser le ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés : « Le groupe a d’ailleurs annoncé qu’il ne prévoyait pas plus de 3,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre, contre 5,5 millions espérés par le marché ».

Cette augmentation fait par ailleurs suite à un début de hausse des tarifs dans tous les pays du globe, lancé d’abord aux États-Unis en octobre dernier. À l’époque, l’augmentation était déjà de 12,5 % pour l’ensemble des offres du service. Il s’agit donc, pour la plateforme, de mettre à jour les prix français pour ajouter davantage de cohérence dans l’ensemble des marchés.