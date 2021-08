Netflix : le Spatial Audio arrive sur iPad et iPhone pour plus d’immersion

Évoqué depuis un moment, le Spatial Audio sur Netflix est en train de devenir une réalité. Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement sur iPhone et iPad... mais encore faut-il avoir des AirPods Pro ou Max pour pouvoir en profiter.

C’est officiel, Netflix a entamé il y a quelques heures le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour son application iOS 14 : le Spatial Audio. À l’aide de filtres audio directionnels, cette nouveauté ouvre aux AirPods Pro et AirPods Max les portes d’une expérience plus immersive sur la plateforme de SVoD. Comme l’indique 9to5Mac, l’arrivée de l’audio spatialisé a bien été confirmée par Netflix, mais la firme parle par contre d’un déploiement lent qui pourra prendre plusieurs semaines. En France, il semble toutefois que cette nouveauté soit déjà sur les rails.

Notons que le Spatial Audio sur Netflix a préalablement été repéré par un utilisateur britannique de Reddit, mais aussi par iGeneration. Hier, le site français rappelait d’ailleurs que l’arrivée de cette fonction sur iPhone et iPad avait été évoquée pour la première fois en février par un autre site francophone : iPhoneSoft. À l’époque, Netflix avait toutefois démenti. Et pourtant, 6 mois plus tard nous y sommes.

Une fonctionnalité qui ne sera vraiment complète qu’avec iOS 15

Quoi qu’il en soit, le détail de cette nouveauté est accessible depuis les réglages du volume, via le Centre de contrôle de votre iPhone ou iPad. L’occasion d’apercevoir les deux modes disponibles : « Audio Spatial » ou « Convertir en stéréo spatiale ». Cette information est également répliquée au bas d’une icône Netflix présente sur l’interface.

Le premier mode est le plus intéressant. « L’audio spatial permet de placer les sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant ainsi une expérience sonore immersive », décrivait Apple à son propos. Le second mode est plus rudimentaire : il permet de mimer un son spatialisé sur des contenus qui ne le prennent normalement pas en charge — mais la chose se fera à partir d’une source stéréo, avec un rendu variable d’un contenu à l’autre.

Il faut aussi noter que ce mode de conversion ne fonctionne actuellement qu’avec la bêta d’iOS 15. Les utilisateurs d’iOS 14 n’entendront aucune différence s’ils l’utilisent avec la dernière version de Netflix. Cette conversion en stéréo spatiale ne sera du reste pleinement exploitée qu’avec le déploiement final d’iOS 15.