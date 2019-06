Après des augmentations de prix dans le reste du monde, c’est au tour de l’Europe de voir le prix de Netflix augmenter.

En quelques années, Netflix a réussi à s’imposer comme la référence des séries et films par abonnement. Désormais, le service produit lui-même de nombreux contenus (Films, séries, documentaire, animation, etc.) et son nom sert même pour des créer analogies dans le jeu vidéo.

Au début de l’année, le géant américain a annoncé une augmentation de prix pour l’Amérique du Nord, mais a promis plusieurs fois que l’Europe n’était pas concernée.

C’est désormais pourtant le cas comme le révèle le site Le Figaro qui dévoile une augmentation effective dès aujourd’hui jeudi 20 juin en Europe et au Moyen-Orient. Une augmentation confirmée par le site officiel du service de vidéo par abonnement.

Les nouveaux prix

D’après le site officiel, voici la nouvelle grille tarifaire que Netflix France applique à partir du 20 juin 2019.

Essentiel (1 écran SD) : 7,99 euros par mois (prix inchangé)

Standard (2 écrans HD) : 11,99 euros par mois (contre 10,99 euros)

Premium (4 écrans 4K UHD) : 15,99 euros par mois (contre 13,99 euros)

Comme on peut le voir, l’augmentation du prix est progressive, et le forfait le moins cher n’est pas impacté. Cela signifie notamment que les partenariats entre Netflix et les opérateurs, qui permettent d’avoir l’abonnement Essentiel inclus, ne changeront pas.

Les anciens abonnés, comme les nouveaux, sont concernés par cette augmentation de prix qui prendra effet pour dès que le mois de facturation en cours sera terminé.